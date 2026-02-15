हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: दूल्हा–दुल्हन स्टेज पर मिला रहे थे हाथ, चोर ने पीछे से गहनों और कैश से भरा बैग किया पार

Rajasthan News: जयपुर के मैरिज गार्डन में शादी समारोह के दौरान स्टेज के पीछे से गहनों और नकदी से भरा बैग चोरी हो गया. यह सारी घटना एक CCTV में कैद हो गई. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 15 Feb 2026 08:42 AM (IST)
राजधानी जयपुर के एक मैरिज गार्डन में शादी समारोह के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया, जब स्टेज के पीछे से गहनों और नकदी से भरा एक बैग चोरी हो गया. यह वारदात 7 फरवरी की रात उस समय हुई. जब वर-वधु स्टेज पर खड़े होकर परिजनों और रिश्तेदारों से आशीर्वाद ले रहे थे. भीड़-भाड़ और उत्सव के माहौल का फायदा उठाकर चोर पलक झपकते ही कीमती सामान से भरा बैग लेकर फरार हो गया.

पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. जिससे साफ पता चलता है कि चोर ने सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद परिवार में अफरा-तफरी मच गई और पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर जांच में जुटी है.

 
 
 
 
 
क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, शादी समारोह के दौरान स्टेज पर सभी लोग दुल्हे और दुल्हन के साथ फोटो खिंचवा रहे थे. इधर, अपने रिश्तेदारों के साथ दुल्हा और दुल्हन भी फोटो खिंचावने में बीजी थे. इसी दौरान एक शातिर बदमाश स्टेज के पीछे पहुंचा और मौका पाकर गहनों से भरा बैग जैकेट में उठाकर फरार हो गया. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब परिजनों ने बैग संभालने के लिए देखा तो वह गायब मिला.

पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की जांच

पीड़ित परिवार के अनुसार, दुलहन को किसी काम के लिए पर्स की जरूरत हुई तो उसने पर्स की तरह देखा.पर्स को अपनी जगह ना पाकर दुल्हन परेशान हो गई और सारी घटना अपने परिजनों को दी. परिजनों ने शक होने पर वीडियोग्राफर से रिकॉर्डिंग चेक कराई गई, जिसमें पूरी वारदात कैमरे में कैद मिली. वीडियो में आरोपी स्टेज के पीछे से बैग उठाते साफ नजर आ रहा है. जगतपुरा निवासी नितिन करोल ने मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कराया है. बैग में करीब 4 लाख रुपये के गहने और नकदी बताई जा रही है.

Published at : 15 Feb 2026 08:42 AM (IST)
