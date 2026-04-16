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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: टायर गोदाम में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू

जयपुर: टायर गोदाम में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू

Jaipur News In Hindi: जयपुर के सांगानेरी गेट में टायर गोदाम में भीषण आग लगी. आग लगने से गोदाम में लाखों का सामान जलकर राख हो गया. फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 16 Apr 2026 10:57 AM (IST)
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जयपुर के सांगानेरी गेट इलाके में स्थित एक टायर गोदाम में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. पिंक सिटी के इस व्यस्त क्षेत्र में आग इतनी तेजी से फैली कि गोदाम में रखा लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया. आग की लपटें और धुआं दूर तक दिखाई देने लगा. जिससे आसपास के लोग दहशत में आ गए.

सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. शुरुआती जांच में आग लगने की वजह लापरवाही मानी जा रही है. हालांकि प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है.

टायर्स गोदाम में लगी भीषण आग

जानकारी के अनुसार, रिहायशी बस्ती में बनाए गए इस गोदाम में पुराने टायर्स को आग में पकाकर तैयार किया जाता है. जिस बिल्डिंग में टायर का गोदाम है, उसकी ऊपरी मंजिल पर काफी संख्या में परिवार रहते हैं. आग लगने से इन परिवारों की जिंदगी खतरे में पड़ गई. राहत की बात यह है कि आग में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई.

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घटना की जांच में जुटा प्रशासन

बता दें कि जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उसके आसपास रहने वाले परिवार को सुरक्षित निकाल लिया गया था. प्रशासन अब इस बात की जांच कर रहा है कि रिहायशी बस्ती के बीच इस तरह का गोदाम कैसे संचालित हो रहा था.

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Published at : 16 Apr 2026 10:57 AM (IST)
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Fire Brigade RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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