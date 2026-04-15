बिहार की सियासत पर संजय सिंह का बड़ा बयान, 'बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ वही किया जो...'
Jaipur News In Hindi: जयपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए संसद संजय सिंह ने BJP पर महिला आरक्षण बिल को चुनावी भटकाव बताया. उन्होंने कहा कि AAP बिल का समर्थन करती है, पर तत्काल लागू करने की शर्त पर.
संसद के विशेष सत्र और बिहार की राजनीति में हुए बड़े उलटफेर को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है. जयपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए संजय सिंह ने महिला आरक्षण बिल की मंशा पर सवाल उठाए और बिहार में सम्राट चौधरी की ताजपोशी को जनता दल यूनाइटेड (JDU) के साथ 'बड़ा विश्वासघात' करार दिया.
'चुनाव से भटकाने के लिए लाया गया विशेष सत्र'
संजय सिंह ने महिला आरक्षण बिल की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि बजट सत्र अभी कुछ दिन पहले ही खत्म हुआ है. अगर सरकार की नीयत साफ होती, तो वह उसी समय यह बिल ला सकती थी. उन्होंने आरोप लगाया कि पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और बीजेपी चाहती है कि विपक्ष के सभी सांसद अपना चुनाव प्रचार छोड़कर दिल्ली आ जाएं, इसीलिए जानबूझकर यह बिल अब विशेष सत्र बुलाकर लाया जा रहा है.
' 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन धोखा'
आप सांसद ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी आरक्षण के खिलाफ नहीं है और इसका पूर्ण समर्थन करती है, लेकिन एक शर्त पर. उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि 543 सीटों में एक तिहाई आरक्षण महिलाओं को आज ही से दे दिया जाए, हम तभी समर्थन करेंगे. बिना नई जनगणना के परिसीमन करना राज्यों के अधिकारों के साथ सीधा विश्वासघात है."
उन्होंने इसे एक गहरी साजिश बताते हुए कहा कि 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कर महिलाओं की संख्या सदन में कम करने का प्रयास किया जा रहा है. संजय सिंह ने कहा, "बीजेपी चाहती है कि हम महिलाओं के साथ विश्वासघात करने, संविधान को कुचलने और संघीय ढांचे को तार-तार करने वाले जनविरोधी फैसलों में उनका साथ दें, लेकिन हम ऐसे कामों में कतई साथ नहीं हैं."
'JDU के साथ वही हुआ जो शिवसेना के साथ हुआ'
बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री (सम्राट चौधरी) बनने के सवाल पर संजय सिंह ने इसे 'विश्वासघात की कहानी' बताया. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जेडीयू और नीतीश कुमार के साथ वही किया है, जो उन्होंने पहले महाराष्ट्र में शिवसेना और अन्य दलों के साथ किया था.
अंत में उन्होंने दावा किया कि आगामी पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी का सूपड़ा साफ होने वाला है. पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने वहां भी घिनौना सियासी खेल खेलने का काम किया है, लेकिन उन्हें पूरी उम्मीद है कि इसके बावजूद बीजेपी वहां असफल ही साबित होगी.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL