जयपुर के सुभाष चौक इलाके में निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से हादसा, कई मजदूरों के दबने की आशंका

राजधानी जयपुर के सुभाष चौक इलाके में सोमवार (10 नवंबर) को हादसा हो गया, जहां निर्माणाधीन बिल्डिंग की छत गिरने से दो मजदूर मलबे में दब गए. सिविल डिफेंस, नगर निगम, पुलिस और प्रशासन समेत कई विभागों की टीम मौके पर पहुंच गई हैं.

मौके से मलबा हटाने और दबे हुए मजदूरों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है. दोनों मजदूर यहां काम कर रहे थे. कुछ अन्य मजदूरों के फंसे होने की भी आशंका जताई जा रही है.

रेस्क्यू का काम तेजी से किया जा रहा है. स्थानीय लोग भी मलवा हटाने और रेस्क्यू के काम में मदद कर रहे हैं.