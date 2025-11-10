एक्सप्लोरर
जयपुर के सुभाष चौक इलाके में निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से हादसा, कई मजदूरों के दबने की आशंका
Jaipur Roof Collapse: निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से कई मजदूरों के मलबे में नीचे दबे होने की आशंका जताई जा रही है. मौक पर पुलिस और सिविल डिफेंस की टीमें पहुंच गई हैं.
राजधानी जयपुर के सुभाष चौक इलाके में सोमवार (10 नवंबर) को हादसा हो गया, जहां निर्माणाधीन बिल्डिंग की छत गिरने से दो मजदूर मलबे में दब गए. सिविल डिफेंस, नगर निगम, पुलिस और प्रशासन समेत कई विभागों की टीम मौके पर पहुंच गई हैं.
मौके से मलबा हटाने और दबे हुए मजदूरों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है. दोनों मजदूर यहां काम कर रहे थे. कुछ अन्य मजदूरों के फंसे होने की भी आशंका जताई जा रही है.
रेस्क्यू का काम तेजी से किया जा रहा है. स्थानीय लोग भी मलवा हटाने और रेस्क्यू के काम में मदद कर रहे हैं.
