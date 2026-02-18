हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानसंस्कृत विश्वविद्यालय का अजीबोगरीब आदेश, बात करने से पहले लेनी होगी कुलगुरु की परमिशन!

संस्कृत विश्वविद्यालय का अजीबोगरीब आदेश, बात करने से पहले लेनी होगी कुलगुरु की परमिशन!

Jaipur News: आदेश के मुताबिक, विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कर्मचारी जिनमें प्रोफेसर, लेक्चरर शामिल हैं वे किसी अन्य गैर शैक्षिणक कम्रियों से बिना परमिशन बातचीत नहीं कर पाएंगे.

By : मुबारिक खान | Updated at : 18 Feb 2026 02:39 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के जयपुर स्थित जगद्गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी एक अजीबो-गरीब आदेश इन दिनों बहस का मुद्दा बना हुआ है. आदेश के मुताबिक विश्वविद्यालय के शिक्षक बिना कुलगुरु या कुलसचिव की परमिशन से किसी अन्य कर्मचारी से बात नहीं कर सकेंगे. इस तरह के आदेश की जमकर आलोचना हो रही है. सोशल मीडिया पर अब यह मुद्दा वायरल हो चुका है.  

आदेश के मुताबिक, विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कर्मचारी जिनमें प्रोफेसर, लेक्चरर शामिल हैं वे किसी अन्य गैर शैक्षिणक कम्रियों से बिना परमिशन बातचीत नहीं कर पाएंगे. किसी को भी समस्या या चर्चा करनी है पहले कुलगुरु या कुलसचिव से परमिशन लेगा.

विश्वविद्यालय के आदेश की प्रमुख बातें

विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक,प्रशासनिक भवन के किसी कक्ष में अशैक्षणिक कर्मचारियों से विमर्श नहीं करेंगे.कोई भी चर्चा, समस्या या सुझाव सीधे कुलगुरु महोदय या कुलसचिव से ही साझा करें.बिना पूर्व अनुमति के अन्य व्यक्तियों से बातचीत पर सख्ती बरती जाएगी.

आदेश पर उठने लगे सवाल

विश्वविद्यालय का यह आदेश जैसे ही बाहर आया इसकी जमकर आलोचना हो रही है. यूनिवर्सिटी के अंदर भी इस तरह के आदेश पर सवाल उठ रहे हैं. कुछ ने इसे बेहद गैर जरुरी बताया. जबकि कुछ लोगों ने इसे अभिव्यक्ति पर हमला बताया. फिलहाल अभी प्रबंधन की तरफ से कोई सफाई या जबाब नहीं आया है.

यहां बता दें कि राज्य में शिक्षकों को लेकर पहले से है कई आदेश विवाद में हैं. जैसे कुत्ते पकड़ना, डॉक्टरों को कुत्ते भगाने या पूजा-पाठ जैसे निर्देश. बहरहाल शिक्षा जगत से लेकर पूरे राज्य में अब यह मुद्दा चर्चा का विषय बन चुका है. इसके साथ ही इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी हंगामा मचा हुआ है. इस आदेश को बिलकुल भी व्यवहारिक नहीं बताया जा रहा है.

विश्वविद्यालय ने यह आदेश क्यों जारी किया और कीं परिस्थितियों में किया, इसका खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन हां एक नया विवाद जरुर खड़ा कर दिया है.

और पढ़ें

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 18 Feb 2026 02:39 PM (IST)
Tags :
Sanskrit University RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
संस्कृत विश्वविद्यालय का अजीबोगरीब आदेश, बात करने से पहले लेनी होगी कुलगुरु की परमिशन!
संस्कृत विश्वविद्यालय का अजीबोगरीब आदेश, बात करने से पहले लेनी होगी कुलगुरु की परमिशन!
राजस्थान
राजस्थान: बजट सत्र में BJP विधायक के बिगड़े बोल- 'BJP सरकार ने छोरा पैदा किया, अशोक गहलोत ने छोरी'
राजस्थान: बजट सत्र में BJP विधायक के बिगड़े बोल- 'BJP सरकार ने छोरा पैदा किया, अशोक गहलोत ने छोरी'
राजस्थान
राजस्थान में इस तारीख से पंचायत चुनाव संभव! परिसीमन पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार
राजस्थान में इस तारीख से पंचायत चुनाव संभव! परिसीमन पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार
राजस्थान
राजस्थान में बदला मौसम, जयपुर समेत कई शहरों में गिरे ओले, मूसलाधा हुई बारिश, 13 जिलों में अलर्ट
राजस्थान में बदला मौसम, जयपुर समेत कई शहरों में गिरे ओले, मूसलाधा हुई बारिश, 13 जिलों में अलर्ट
Advertisement

वीडियोज

Assam Elections 2026: Bhupen Borah 22 फरवरी को होंगे BJP में शामिल | Himanta Biswa Sarma
Gold-Silver Traders के लिए Big Update! MCX ने बढ़ाया Trading Time | Paisa Live
₹1.5 Lakh तक Cashless Treatment – Road Accident Victims के लिए बड़ी खबर | Paisa Live
Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'?
Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'? | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट? उल्लंघन पर कितनी सजा, जानें इससे जुड़ी हर बड़ी बात
क्या है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट? उल्लंघन पर कितनी सजा, जानें इससे जुड़ी हर बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी में मायावती ने काट दी पतंग, अखिलेश ने नहीं थामी डोर, अब क्या करेगी असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM?
UP में मायावती ने काट दी पतंग, अखिलेश ने नहीं थामी डोर, अब क्या करेगी असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM?
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
क्रिकेट
IND VS PAK: पाकिस्तान पर सुपर 8 से बाहर होने का मंडरा रहा खतरा, शदाब खान ने भारत से फाइनल खेलने पर दे दिया बयान
पाकिस्तान पर सुपर 8 से बाहर होने का मंडरा रहा खतरा, शदाब खान ने भारत से फाइनल खेलने पर दे दिया बयान
बॉलीवुड
वेटिंलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दिकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेटिंलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दिकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
इंडिया
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
फूड
Apple Pesticide Removal: क्या आप भी सिर्फ धोकर खा लेते हैं सेब, जानें इस पर मौजूद पेस्टिसाइड कैसे करें साफ?
क्या आप भी सिर्फ धोकर खा लेते हैं सेब, जानें इस पर मौजूद पेस्टिसाइड कैसे करें साफ?
यूटिलिटी
जेवर एयरपोर्ट के पास खरीदना है घर तो तुरंत करें अप्लाई, इस अथॉरिटी ने निकाली बंपर स्कीम
जेवर एयरपोर्ट के पास खरीदना है घर तो तुरंत करें अप्लाई, इस अथॉरिटी ने निकाली बंपर स्कीम
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget