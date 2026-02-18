हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राजस्थान: बजट सत्र में BJP विधायक के बिगड़े बोल- 'BJP सरकार ने छोरा पैदा किया, अशोक गहलोत ने छोरी'

राजस्थान: बजट सत्र में BJP विधायक के बिगड़े बोल- 'BJP सरकार ने छोरा पैदा किया, अशोक गहलोत ने छोरी'

BJP MLA Bahadur Singh Koli: राजस्थान में बीजेपी विधायक बहादुर सिंह कोली ने बजट की तुलना 'बेटे' और 'बेटी' से करते हुए विवादित बयान दिया. उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार का बजट 'बेटी' था इसलिए वो हार गए.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 18 Feb 2026 12:23 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है. इस दौरान सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक बहादुर सिंह कोली ने एक ऐसा बयान दे दिया है, जिससे राज्य में विवाद खड़ा हो गया है. सदन के अंदर बीजेपी विधायक ने 'बेटे' और 'बेटी' की तुलना करने वाले अपने संवेदनहीन बयान से एक बार फिर राजस्थान का अहम मुद्दा उठा दिया, जिससे उनकी आलोचना हो रही है. 

दरअसल, बजट सत्र के बीच बीजेपी विधायक बहादुर सिंह कोली ने कहा कि भजनलाल शर्मा की बीजेपी सरकार का बजट 'छोरा' है और अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार का बजट 'छोरी' था, जिसकी वजह से वह चुनाव हार गए. सदन की कार्यवाही के बीच में करीब रात 8.00 बजे बहादुर सिंह कोली ने कहा, "हमारी सरकार ने पहले बजट में छोरा पैदा किया, फिर दूसरे और तीसरे बजट में भी छोरा पैदा किया. जो जवानी में छोरा पैदा करता है, वह हमेशा काम आता है. जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने आखिरी बजट में घोषणाएं कीं, लेकिन छोरा नहीं पैदा हुआ, छोरी पैदा हुई और इसी वजह से आप विपक्ष में बैठे हैं."

बीजेपी विधायक के बयान पर कांग्रेस का ऐतराज

बहादुर सिंह कोली के इस टिप्पणी पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है. बहादुर सिंह लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं. वह राजस्थान के भरतपुर जिले से चुनाव लड़ते हैं. कांग्रेस का साफ आरोप है कि विधायक बहादुर सिंह कोली का यह बयान लड़कों और लड़कियों में फर्क करने वाला है. कांग्रेस का कहना है कि सदन में इस तरह की बात बोलकर बीजेपी विधायक ने अपनी पार्टी की सोच को उजागर किया है.

अपने विधायक के बयान पर बीजेपी की टिप्पणी

बहादुर सिंह कोली के बयान पर बीजेपी की तरफ से गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि इस बारे में बेहतर जवाब विधायक ही दे सकते हैं. बीजेपी और हमारी सरकार बेटियों को देवी स्वरूप में पूजती है. हम हमेशा महिलाओं का सम्मान करते हैं. हमारी सरकार ने ही संसद में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का काम किया है. महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है. कांग्रेस के आरोप गलत है. विधायक बजट को लेकर बात कर रहे थे और कांग्रेस के लोग हंगामा कर रहे थे.

'बीजेपी की सोच उजागर हुई'- कांग्रेस

वहीं, कांग्रेस के मुख्य सचेतक रफीक खान का कहना है कि बीजेपी विधायक के इस बयान ने उनकी पार्टी की सोच को सार्वजनिक कर दिया है. बीजेपी के लोग महिलाओं को लेकर क्या कुछ सोच रखते हैं, यह अब साफ हो गया है. इससे शर्मानाक कुछ भी नहीं हो सकता है.

Published at : 18 Feb 2026 12:23 PM (IST)
Congress Ashok Gehlot BJP Bhajan Lal Sharma RAJASTHAN NEWS Rajasthan Budget 2026
