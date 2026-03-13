Jalore News: नर्मदा नहर से महिला, 5 साल की बच्ची और युवक के शव बरामद, पुलिस जांच में जुटी
Jalore News In Hindi: घटना की जानकारी उस समय मिली जब स्थानीय लोगों को नहर के पास एक संदिग्ध बाइक खड़ी दिखाई दी. बाइक लंबे समय तक वहीं खड़ी रहने पर अनहोनी की आशंका हुई.
राजस्थान के जालोर जिले के चितलवाना थाना क्षेत्र के धनेरिया गांव की सरहद में स्थित नर्मदा मुख्य नहर में गुरुवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. यहां नहर से एक महिला, उसकी 5 साल की मासूम बच्ची और एक युवक के शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. घटना की जानकारी उस समय मिली जब स्थानीय लोगों को नहर के पास एक संदिग्ध बाइक खड़ी दिखाई दी. बाइक लंबे समय तक वहीं खड़ी रहने पर अनहोनी की आशंका हुई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीआरएफ टीम को भी बुलाया गया. इसके बाद एसडीआरएफ के जवानों और स्थानीय गोताखोरों ने नहर में सर्च ऑपरेशन शुरू किया. दिनभर चले अभियान के दौरान काफी मशक्कत के बाद तीनों शव नहर से बाहर निकाले गए.
तीनों की हुई पहचान
पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान मालवाड़ा निवासी पारस देवी, उनकी 5 वर्षीय पुत्री खुशी देवी और खिरोड़ी निवासी अमृतलाल भील के रूप में हुई है. तीनों के शव मिलने के बाद पुलिस ने उन्हें कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और मामले की जांच शुरू कर दी.
अमृतलाल ट्रैक्टर लोडर का काम करता था
प्रारंभिक पुलिस जांच में सामने आया है कि अमृतलाल ट्रैक्टर-लोडर चलाने का काम करता था और इसी दौरान उसका पारस देवी के खेत पर आना-जाना रहता था. इसी दौरान दोनों के बीच करीब एक वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था. बताया जा रहा है कि महिला और युवक दोनों पहले से शादीशुदा थे.
10 मार्च की रात से थी लापता
पुलिस के अनुसार 10 मार्च की रात पारस देवी अपनी 5 वर्षीय पुत्री के साथ घर से निकल गई थी. अगले दिन 11 मार्च को परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. गुरुवार को नहर के पास बाइक मिलने के बाद पुलिस ने सर्च अभियान चलाया, जिसमें तीनों के शव नहर से बरामद किए गए.
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि यह हादसा है या फिर किसी अन्य कारण से तीनों की मौत हुई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही घटना के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा.
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Source: IOCL