जयपुर में लोगों को होगी परेशानी, प्राइवेट डॉक्टर्स ने किया हड़ताल का ऐलान, जानें क्या है मामला

राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार (14 अप्रैल) से प्राइवेट अस्पताल 24 घंटे के लिए बंद रहेंगे. निजी अस्पताल के डॉक्टर्स एक दिन की हड़ताल करेंगे. RGHS स्कीम में हुए फर्जीवाड़े में निजी अस्पताल के डॉक्टर की गिरफ्तारी के विरोध में हड़ताल का ऐलान किया है.

इसको लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन भी किया जाएगा. डॉक्टर्स की 24 घंटे रहने वाली हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा असर देखने को मिलेगा. साथ ही मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी से नाराज डॉक्टरों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

प्राइवेट डॉक्टर्स ने किया हड़ताल का ऐलान

जयपुर में स्थित एक निजी अस्पताल के निदेशक की गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार से राज्य के निजी चिकित्सकों ने 24 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया है. ‘इंडियन मेडिकल एसोसिएशन’ (आईएमए) की राजस्थान इकाई ने घोषणा की है कि निजी अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी सेवाएं 14 अप्रैल सुबह 8 बजे से 15 अप्रैल सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगी.

अस्पताल के निदेशक की गिरफ्तारी के बाद विरोध

विरोध प्रदर्शन जयपुर के एक निजी अस्पताल के निदेशक डॉ. सोनदेव बंसल की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ है. उन्हें हाल ही में चिकित्सीय लापरवाही के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिससे राज्य के चिकित्सकों के बीच व्यापक आक्रोश फैल गया है.

आईएमए राजस्थान के अध्यक्ष ने क्या कहा?

आईएमए राजस्थान के अध्यक्ष डॉ. महेश शर्मा ने कहा कि पहले गठित एक मेडिकल बोर्ड ने मामले में चिकित्सीय लापरवाही का कोई सबूत नहीं पाया था. उनका आरोप है कि गिरफ्तारी राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) से जुड़ी कुछ मामूली अनियमितताओं के आधार पर की गई है.

इस गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर्स ने खुलकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है. साथ ही उन्होंने पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की निंदा की है और गिरफ्तार डॉक्टर को छोड़ने की मांग रख दी है. इस हड़ताल से पूरे दिन स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट रहेगी.

ये भी पढ़ें: इस साल नहीं हो पाएंगे राजस्थान पंचायत चुनाव? दिसंबर तक हर महीने सरकार के सामने अलग-अलग चुनौतियां

