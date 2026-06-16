NEET-2026 परीक्षा से पहले अलर्ट मोड पर जयपुर पुलिस, शिकायतों के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर

जयपुर में आगामी 21 जून को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा (NEET-2026) से पहले पुलिस अलर्ट मोड पर है. पुलिस ने छात्रों की शिकायतों से निपटने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है. जयपुर रेंज पुलिस ने NEET-2026 परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर 8764514102 जारी किया है.

यह हेल्पलाइन जयपुर रेंज से संबंधित शिकायतों और सूचनाओं के लिए उपलब्ध रहेगी. पुलिस ने अभ्यर्थियों और आमजन से अपील की है कि यदि उन्हें परीक्षा में पेपर लीक, नकल या किसी अन्य अनियमितता की जानकारी मिले तो तुरंत इस नंबर पर सूचना दें.

पुलिस महानिरीक्षक ने दी यह जानकारी

जयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश ने बताया कि सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम और पता पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा. 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली NEET परीक्षा के सफल और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह पहल की गई है. बीती 3 मई को आयोजित मेडिकल प्रवेश परीक्षा को गड़बड़ियों के आरोपों के बीच रद्द कर दिया गया था. जिसके बाद पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित कराई जानी है.

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केंद्रीय गृह सचिव ने की पेपर से पहले समीक्षा

केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने सोमवार को नीट (यूजी) पुनर्परीक्षा के लिए राज्यों की तैयारियों की समीक्षा की. आधिकारिक बयान के अनुसार, मोहन ने विभिन्न सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए तैयारियों की समीक्षा की. इस दौरान छात्रों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर विशेष ध्यान दिया गया.

गृह सचिव ने निर्देश दिया कि सुरक्षा संबंधी सभी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए और परीक्षा का आयोजन त्रुटिरहित तरीके से सुनिश्चित किया जाए. बैठक में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और डाक विभाग के सचिव, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीसीएएस और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के महानिदेशक तथा रक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.

बयान में कहा गया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से छात्रों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने में सहयोग करने का अनुरोध किया गया. रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने इस संबंध में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया.

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