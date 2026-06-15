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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJaipur News: 'अभिजीत दीपके जिहादी है, मैं राष्ट्रवादी हूं...', बोला थप्पड़ मारने वाला शख्स

Jaipur News: 'अभिजीत दीपके जिहादी है, मैं राष्ट्रवादी हूं...', बोला थप्पड़ मारने वाला शख्स

Abhijeet Dipke News: आरोपी शख्स ने ये भी कहा कि अभिजीत देश का माहौल खराब कर रहा है. उसने बताया कि मैं जयपुर से हूं और राष्ट्रवादी हूं किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है.

By : मुबारिक खान | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 15 Jun 2026 06:39 PM (IST)
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जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके थप्पड़ मारने वाले शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. इस बीच थप्पड़ जड़ने वाले आरोपी ने दीपके को जिहादी बताया है. साथ ही कहा कि पेपर लीक तो सिर्फ बहाना है, ये युवाओं को वरगला रहा है.

आरोपी शख्स ने ये भी कहा कि अभिजीत देश का माहौल खराब कर रहा है. उसने बताया कि मैं जयपुर से हूं और राष्ट्रवादी हूं किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है.

हमलावर को भीड़ ने पीटा 

बता दें कि सोमवार को जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में जबरदस्त हंगामा हुआ. यहां विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम के दौरान पार्टी संस्थापक अभिजीत दीपके के साथ मारपीट की गई. इसके बाद अभिजीत दीपके पर हमला करने वालों को भीड़ में जमकर पीटा.

ये भी पढ़ें: थप्पड़ मारे जाने के बार अभिजीत दीपके की पहली प्रतिक्रिया, 'डर और कायरता की...'

मीडियाकर्मियों के साथ भी मारपीट

वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई मीडियाकर्मियों के साथ भी मारपीट और बदसलूकी की. यही नहीं पार्टी के कार्यकर्ता कई बार आपस में भी भिड़ गए. आपस में भी सरेआम कई बार जमकर मारपीट हुई. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का यह प्रदर्शन जयपुर शहर के शहीद स्मारक पर हो रहा है.

 

 
 
 
 
 
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बुलानी पड़ी अतिरिक्त फोर्स

कार्यक्रम में जबरदस्त भीड़ उमड़ी हुई है, कई बार मारपीट और हंगामें के बावजूद अभी भी करीब चार से पांच हज़ार लोग इकट्ठा है. लगातार नारेबाजी और हंगामा हो रहा है. भारी भीड़ के चलते अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलाई गई है.

प्रदर्शन के दौरान पर्स और फोन चोरी

इस प्रदर्शन के दौरान दर्जनों लोगों के मोबाइल फोन और पर्स चोरी हो गए. कई लोगों की जेब कट गई. पुलिस ने कई लोगों को चोरी करने के आरोप में हिरासत में लिया है.

ये भी पढ़ें: WATCH: CJP के अभिजीत दीपके को जड़ा थप्पड़, युवक ने खींचा गमछा, वीडियो वायरल

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 15 Jun 2026 06:00 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS Cockroach Janta Party Abhijeet Dipke
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