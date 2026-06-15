Jaipur News: 'अभिजीत दीपके जिहादी है, मैं राष्ट्रवादी हूं...', बोला थप्पड़ मारने वाला शख्स

जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके थप्पड़ मारने वाले शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. इस बीच थप्पड़ जड़ने वाले आरोपी ने दीपके को जिहादी बताया है. साथ ही कहा कि पेपर लीक तो सिर्फ बहाना है, ये युवाओं को वरगला रहा है.

आरोपी शख्स ने ये भी कहा कि अभिजीत देश का माहौल खराब कर रहा है. उसने बताया कि मैं जयपुर से हूं और राष्ट्रवादी हूं किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है.

हमलावर को भीड़ ने पीटा

बता दें कि सोमवार को जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में जबरदस्त हंगामा हुआ. यहां विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम के दौरान पार्टी संस्थापक अभिजीत दीपके के साथ मारपीट की गई. इसके बाद अभिजीत दीपके पर हमला करने वालों को भीड़ में जमकर पीटा.

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मीडियाकर्मियों के साथ भी मारपीट

वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई मीडियाकर्मियों के साथ भी मारपीट और बदसलूकी की. यही नहीं पार्टी के कार्यकर्ता कई बार आपस में भी भिड़ गए. आपस में भी सरेआम कई बार जमकर मारपीट हुई. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का यह प्रदर्शन जयपुर शहर के शहीद स्मारक पर हो रहा है.

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बुलानी पड़ी अतिरिक्त फोर्स

कार्यक्रम में जबरदस्त भीड़ उमड़ी हुई है, कई बार मारपीट और हंगामें के बावजूद अभी भी करीब चार से पांच हज़ार लोग इकट्ठा है. लगातार नारेबाजी और हंगामा हो रहा है. भारी भीड़ के चलते अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलाई गई है.

प्रदर्शन के दौरान पर्स और फोन चोरी

इस प्रदर्शन के दौरान दर्जनों लोगों के मोबाइल फोन और पर्स चोरी हो गए. कई लोगों की जेब कट गई. पुलिस ने कई लोगों को चोरी करने के आरोप में हिरासत में लिया है.

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