जयपुर में छात्रा की मौत के नए CCTV फुटेज ने उड़ाए होश, अब खड़े हुए ये सवाल

जयपुर के चर्चित नीरजा मोदी स्कूल में पांचवी मंजिल से कूद कर जान गंवाने वाली चौथी क्लास में पढ़ने वाली 10 साल की छात्रा अमायरा द्वारा छलांग लगाए जाने का एक और सीसीटीवी सामने आया है. पहले 10 सेकंड का आया वीडियो बेहद नजदीक के कैमरे का था, लेकिन यह सीसीटीवी थोड़ी दूर पर लगे कैमरे का है.

इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि स्कूल के दो छात्र अमायरा के ठीक आगे सीढ़ियां चढ़ रहे हैं. उनके एक सेकंड पीछे ही अमायरा आती है और सीधे बाउंड्री वॉल पर चढ़ने के बाद रेलिंग पर बैठती है और वहीं से नीचे छलांग लगा देती है. आगे जा रहे दोनों छात्र आपस में बात करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और उन्हें पीछे हो रहे घटनाक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं होती.

अमायरा के आगे चल रहे थे दो छात्र

अगर यह दोनों छात्र दो से तीन सेकंड पीछे होते तो शायद वह अमायरा को रोक सकते थे. अमायरा के नीचे गिरने की आवाज के करीब 30 सेकंड के बाद एक महिला टीचर ऊपर से झांकती है और सामने की तरफ से दो स्टूडेंट नीचे देखते हुए नजर आते हैं.

पहले वीडियो से उठा सस्पेंस खत्म

पहले वाले वीडियो में जो सवाल उठ रहे थे कि अमायरा के पीछे किसी का सर नजर आ रहा है, उस सर का सस्पेंस भी इस वीडियो में खत्म हो जाता है. वीडियो से यह पूरी तरह साफ हो जाता है कि वह पहली मंजिल से पांचवी मंजिल पर सिर्फ कूदने के लिए ही आई थी.

अभी तक साफ नहीं मौत की वजह?

अमायरा ने एक सेकंड भी सोच समझ नहीं और रेलिंग पर चढ़ने के बाद सीधे नीचे छलांग लगा दी. हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि अमायरा ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया. 10 साल की बच्ची के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसने जान देने का फैसला कर लिया.