हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानन जाने राजस्थान को किसकी नजर लगी! एक के बाद एक भीषण सड़क हादसे

न जाने राजस्थान को किसकी नजर लगी! एक के बाद एक भीषण सड़क हादसे

Rajasthan News: राजस्थान में पिछले एक महीने में इतने हादसे हो गए हैं कि सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर के अलग-अलग हादसों में 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है.

By : मुबारिक खान | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 03 Nov 2025 05:43 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान को ना जाने किसकी नजर लगी है. एक के बाद एक भीषण सड़क हादसों ने प्रदेशवासियों के मन में डर पैदा कर दिया है. इससे पहले आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि लगातार भीषण हादसों की वजह से सैकड़ों लोगों की जानें जा रही हों, लेकिन जयपुर अजमेर हाईवे पर हुए टैंकर हादसे के बाद हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. चाहे फिर वो राजधानी जयपुर हो या फिर अजमेर जोधपुर जैसलमेर व प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भीषण सड़क हादसे हो रहे हैं, जिनमें लोगों की जान जा रही है.

जोधपुर में रविवार देर रात सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई. उस हादसे को बीते चौबीस घंटे भी नहीं हुए थे कि उससे पहले ही राजधानी जयपुर में एक डंपर काल बनकर सड़क पर आ गया और उसने एक-एक कर करीब 17 गाड़ियों को टक्कर मारी, जिसमें अब तक करीब 12 की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग अस्पताल में भर्ती हैं, मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है.

जयपुर में भीषण हादसे से सहमे लोग

जयपुर में हुए इस भीषण सड़क हादसे में सड़क पर मरने वालों के शरीर के अलग अलग हिस्से फैले हुए थे, जिसे देखकर हर कोई सहम गया. स्कूटर, मोटरसाइकिल जो भी इस डंपर की बीच में आया ये सब को टक्कर मारता हुआ आगे बढ़ गया. अचानक हुए इस हादसे में किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला सड़क पर चारों तरफ खून फैला दिखाई दिया.

सड़क पर हादसों का यह खेल जयपुर अजमेर हाईवे पर हुए गैस टैंकर की भिड़ंत के बाद से शुरू हुआ जिसमें करीब 21 लोगों की मौत हो गई थी. इस हादसे के दंश आज भी उस सड़क पर दिखाई देते हैं.

SMS के ट्रॉमा सेंटर में आग से 6 की मौत

इस हादसे के बाद राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आग लगी जिसमें आग लगने के चलते 6 मरीजों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए आग लगने का यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ.

जैसलमेर बस हादसे में 26 लोगों की मौत

जैसलमेर में सड़क पर दौड़ती स्लीपर बस में अचानक आग लग गई जिसमें 26 लोगों की मौत हुई सड़क पर चलती बस में आग लगने के कारण लोगों को संभालने तक का मौका नहीं मिला और बस से यात्रियों के कंकाल मिले.

जयपुर के मनोहरपुर में बस हादसा

वहीं हाल ही में जयपुर दिल्ली हाईवे पर मनोहरपुरा के पास यात्रियों से भरी बस हाईटेंशन तार की चपेट में आ गई. इस हादसे में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग झुलस गए. बस में रखे कई गैस सिलेंडरों में ब्लास्ट हो गया. 

जोधपुर फलौदी में 15 लोगों की गई जान

वहीं कल देर रात मंदिर दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं का टैंपो ट्रेवलर एक खड़े ट्रक से टकरा गया जिसमें कई लोगों की मौत हो गई. वहीं इस दुर्घटना के कुछ ही देर बाद एक और सड़क हादसा हुआ इन दोनों दुर्घटनाओं में कुल 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई.

और पढ़ें

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 03 Nov 2025 04:58 PM (IST)
Tags :
Bhajan Lal Sharma RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'तोड़ दी हमारी 200 साल पुरानी मस्जिद और महाकाल मंदिर के लिए...', सुप्रीम कोर्ट में उज्जैन तकिया मस्जिद पर क्या बोला मुस्लिम पक्ष?
'तोड़ दी हमारी 200 साल पुरानी मस्जिद और महाकाल मंदिर के लिए...', सुप्रीम कोर्ट में उज्जैन तकिया मस्जिद पर क्या बोला मुस्लिम पक्ष?
राजस्थान
न जाने राजस्थान को किसकी नजर लगी! एक के बाद एक भीषण सड़क हादसे
न जाने राजस्थान को किसकी नजर लगी! एक के बाद एक भीषण सड़क हादसे
क्रिकेट
महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, दक्षिण अफ्रीकी कप्तान 52 साल में सबसे आगे
महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, दक्षिण अफ्रीकी कप्तान 52 साल में सबसे आगे
टेलीविजन
Bigg Boss 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
बिग बॉस 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
Advertisement

वीडियोज

Sneha को हुआ Shock, Siddhu निकला उसी औरत का बेटा जिससे वो नफरत करती है #sbs
BollyWood News: किंग खान का बर्थडे बना ब्लॉकबस्टर | KFH
Amit Shah Bihar Visit: Amit Shah ने जंगलराज पर दिया बड़ा बयान | ABP NEWS
King First Look Review | शाहरुख खान जन्मदिन विशेष | किंग खान 2025
Sonam Bajwa Interview | Harshvardhan Rane | ग्लैमर से परे | पंजाबी से बॉलीवुड उद्योग और बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'तोड़ दी हमारी 200 साल पुरानी मस्जिद और महाकाल मंदिर के लिए...', सुप्रीम कोर्ट में उज्जैन तकिया मस्जिद पर क्या बोला मुस्लिम पक्ष?
'तोड़ दी हमारी 200 साल पुरानी मस्जिद और महाकाल मंदिर के लिए...', सुप्रीम कोर्ट में उज्जैन तकिया मस्जिद पर क्या बोला मुस्लिम पक्ष?
राजस्थान
न जाने राजस्थान को किसकी नजर लगी! एक के बाद एक भीषण सड़क हादसे
न जाने राजस्थान को किसकी नजर लगी! एक के बाद एक भीषण सड़क हादसे
क्रिकेट
महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, दक्षिण अफ्रीकी कप्तान 52 साल में सबसे आगे
महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, दक्षिण अफ्रीकी कप्तान 52 साल में सबसे आगे
टेलीविजन
Bigg Boss 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
बिग बॉस 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
न्यूज़
EXPLIANED: 9 देशों के परमाणु बमों से 300 बार मिटेगी धरती! दुनियाभर में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की होड़ क्यों, क्या कुछ बड़ा होने वाला है?
EXPLIANED: 9 देशों के परमाणु बमों से 300 बार मिटेगी धरती! दुनियाभर में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की होड़ क्यों, क्या कुछ बड़ा होने वाला है?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'400 दिन बचे हैं उनके...नाम बदलने की है बीमारी, ओसामा की सीट पर CM योगी पर बरसे अखिलेश यादव
'400 दिन बचे हैं उनके...नाम बदलने की है बीमारी, ओसामा की सीट पर CM योगी पर बरसे अखिलेश यादव
Results
ICAI CA September Result 2025 : ICAI CA इंटर और फाइनल परीक्षा के नतीजे घोषित, जानें कैसे देखें अपना स्कोर
ICAI CA इंटर और फाइनल परीक्षा के नतीजे घोषित, जानें कैसे देखें अपना स्कोर
हेल्थ
Bharti singh 2nd pregnancy: प्रेग्नेंसी में प्रोटीन कम होना बच्चे के लिए कितना खतरनाक? भारती सिंह की इसी के चलते तबीयत हुई खराब
प्रेग्नेंसी में प्रोटीन कम होना बच्चे के लिए कितना खतरनाक? भारती सिंह की इसी के चलते तबीयत हुई खराब
ENT LIVE
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
ENT LIVE
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
ENT LIVE
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Embed widget