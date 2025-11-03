न जाने राजस्थान को किसकी नजर लगी! एक के बाद एक भीषण सड़क हादसे

राजस्थान को ना जाने किसकी नजर लगी है. एक के बाद एक भीषण सड़क हादसों ने प्रदेशवासियों के मन में डर पैदा कर दिया है. इससे पहले आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि लगातार भीषण हादसों की वजह से सैकड़ों लोगों की जानें जा रही हों, लेकिन जयपुर अजमेर हाईवे पर हुए टैंकर हादसे के बाद हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. चाहे फिर वो राजधानी जयपुर हो या फिर अजमेर जोधपुर जैसलमेर व प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भीषण सड़क हादसे हो रहे हैं, जिनमें लोगों की जान जा रही है.

जोधपुर में रविवार देर रात सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई. उस हादसे को बीते चौबीस घंटे भी नहीं हुए थे कि उससे पहले ही राजधानी जयपुर में एक डंपर काल बनकर सड़क पर आ गया और उसने एक-एक कर करीब 17 गाड़ियों को टक्कर मारी, जिसमें अब तक करीब 12 की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग अस्पताल में भर्ती हैं, मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है.

जयपुर में भीषण हादसे से सहमे लोग

जयपुर में हुए इस भीषण सड़क हादसे में सड़क पर मरने वालों के शरीर के अलग अलग हिस्से फैले हुए थे, जिसे देखकर हर कोई सहम गया. स्कूटर, मोटरसाइकिल जो भी इस डंपर की बीच में आया ये सब को टक्कर मारता हुआ आगे बढ़ गया. अचानक हुए इस हादसे में किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला सड़क पर चारों तरफ खून फैला दिखाई दिया.

सड़क पर हादसों का यह खेल जयपुर अजमेर हाईवे पर हुए गैस टैंकर की भिड़ंत के बाद से शुरू हुआ जिसमें करीब 21 लोगों की मौत हो गई थी. इस हादसे के दंश आज भी उस सड़क पर दिखाई देते हैं.

SMS के ट्रॉमा सेंटर में आग से 6 की मौत

इस हादसे के बाद राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आग लगी जिसमें आग लगने के चलते 6 मरीजों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए आग लगने का यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ.

जैसलमेर बस हादसे में 26 लोगों की मौत

जैसलमेर में सड़क पर दौड़ती स्लीपर बस में अचानक आग लग गई जिसमें 26 लोगों की मौत हुई सड़क पर चलती बस में आग लगने के कारण लोगों को संभालने तक का मौका नहीं मिला और बस से यात्रियों के कंकाल मिले.

जयपुर के मनोहरपुर में बस हादसा

वहीं हाल ही में जयपुर दिल्ली हाईवे पर मनोहरपुरा के पास यात्रियों से भरी बस हाईटेंशन तार की चपेट में आ गई. इस हादसे में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग झुलस गए. बस में रखे कई गैस सिलेंडरों में ब्लास्ट हो गया.

जोधपुर फलौदी में 15 लोगों की गई जान

वहीं कल देर रात मंदिर दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं का टैंपो ट्रेवलर एक खड़े ट्रक से टकरा गया जिसमें कई लोगों की मौत हो गई. वहीं इस दुर्घटना के कुछ ही देर बाद एक और सड़क हादसा हुआ इन दोनों दुर्घटनाओं में कुल 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई.