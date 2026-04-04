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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानमिडिल ईस्ट में युद्ध की वजह से इंपोर्ट-एक्सपोर्ट का काम प्रभावित, जयपुर में कंटेनर यार्ड में पसरा सन्नाटा!

मिडिल ईस्ट में युद्ध की वजह से इंपोर्ट-एक्सपोर्ट का काम प्रभावित, जयपुर में कंटेनर यार्ड में पसरा सन्नाटा!

Israel Iran War: जयपुर के कनकपुरा, सिरसी और बिंदायका इलाके में कई कंटेनर यार्ड हैं. युद्ध का यहां काफी असर पड़ा है और पहले के मुकाबले काम काफी घट गया है. तैयार माल की डिमांड कम हो गई है.

By : मोहम्मद मोईन | Updated at : 04 Apr 2026 08:20 PM (IST)
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मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से भारत में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम बुरी तरह प्रभावित है. व्यापारियों के कारोबार पर इसका असर पड़ रहा है, जबकि मजदूरों का काम धीरे-धीरे कर कम होता जा रहा है. पिंक सिटी जयपुर भी युद्ध के इफेक्ट से अछूती नहीं है. यहां शिपिंग ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाले कंटेनर की ढुलाई का काम अब घटकर सिर्फ 25 से 30 फीसदी ही रह गया है. ज्यादातर कंटेनर इन दिनों यार्ड में ही खड़े हुए हैं. यार्ड में खाली कंटेनर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. 

जयपुर समेत समूचे राजस्थान में जिन चीजों का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होता है, उनमें पत्थर, कपड़े, फर्नीचर ज्वेलरी और यान शामिल हैं. यह सभी समान बड़ी संख्या में मिडिल ईस्ट और अन्य देशों में एक्सपोर्ट होते हैं. फैक्ट्रियों से कंटेनर में सामान भरकर उन्हें गुजरात के शिपिंग यार्ड में भेजा जाता है और वहां से यह सामान समुद्री रास्ते से अलग-अलग जगहों पर जाते हैं.

युद्ध का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर बुरा असर

सात समंदर पार चल रहे युद्ध की वजह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के काम पर बुरा असर पड़ा है. समुद्री रास्ता बदले जाने और टैरिफ में बढ़ोतरी की वजह से शिपिंग का खर्च पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ गया है. एक तरफ जयपुर समेत राजस्थान में तैयार माल की डिमांड घट गई है और दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टेशन खर्च बढ़ जाने से भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पहले के मुकाबले काफी कम हुआ है. 

कंटेनर यार्ड में पसरा है सन्नाटा!

जयपुर के कनकपुरा, सिरसी और बिंदायका इलाके में कई कंटेनर यार्ड हैं. इन कंटेनर यार्ड में युद्ध से पहले औसतन 50 से 60 कंटेनर ही खाली होकर रखे होते थे, लेकिन इन दिनों कहीं तीन सौ तो कहीं चार या पांच सौ कंटेनर रखे होते हैं. पहले के मुकाबले काम काफी घट गया है. जो यार्ड पहले डंफर, क्रेन और मजदूरों की चहल कदमी से गुलजार रहते थे, वहां अब पूरे दिन सन्नाटा पसरा रहता है. 

कारोबारियों के साथ ही मजदूरों पर भी असर

सिरसी इलाके के एक यार्ड में क्रेन चलाने वाले ड्राइवर के मुताबिक महीने भर पहले यहां रोजाना 50 से 60 कंटेनर माल ढुलाई के लिए जाते थे, लेकिन अब कभी 5 से 7 तो कभी 10 से 12 कंटेनर ही आते जाते हैं. इसका सीधा असर कारोबारियों के साथ ही यहां मजदूरी या ड्राइवर का काम या अन्य दूसरे काम करने वाले लोगों के रोजगार पर पड़ा है. 

कंटेनर के कारोबार से जुड़े लोग परेशान

एक कंटेनर यार्ड के मैनेजर मोतीलाल के मुताबिक महीने भर से ज्यादा के युद्ध के असर के चलते कंटेनर का काम सिर्फ 30 फ़ीसदी तक ही रह गया है. उनके मुताबिक सबसे ज्यादा असर एक्सपोर्ट के काम पर पड़ा है. इन यार्ड में काम करने वाले कई मजदूर अब पलायन कर अपने घर जा चुके हैं. कंटेनर के कारोबार से जुड़े लोग काफी परेशान हैं और अब यह प्रार्थना कर रहे हैं कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो और उसके प्रभाव से वह बाहर निकल सके. 

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Published at : 04 Apr 2026 08:20 PM (IST)
Tags :
Jaipur Rajasthan News ISRAEL ISRAEL IRAN WAR IRAN
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