मिडिल ईस्ट के हालात का असर, जयपुर में सादगी के साथ अदा हुई ईद की नमाज

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राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी जयपुर में इस बार ईद का त्योहार सादगी और गंभीरता के साथ मनाया गया. शहर की ईदगाह, जामा मस्जिद और अन्य मस्जिदों में सुबह से ही नमाजियों की भारी भीड़ देखने को मिली. ईदगाह में एक साथ करीब एक लाख लोगों ने नमाज अदा की. नमाज के दौरान हर तरफ अमन और भाईचारे का माहौल नजर आया.

फूलों की बारिश से हुआ स्वागत

ईद के मौके पर एक खास तस्वीर भी देखने को मिली, जब बहुसंख्यक समुदाय के लोगों ने नमाजियों पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाकर उनका स्वागत किया. इस पहल ने आपसी सौहार्द और एकता का संदेश दिया. नमाजियों ने भी इस प्रेम और सम्मान के लिए आभार जताया.

मिडिल ईस्ट के हालात का दिखा असर

इस बार ईद की नमाज पर मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर भी साफ दिखाई दिया. नमाज के दौरान दी गई तकरीर में ईरान के हालात का जिक्र किया गया. वहां के पीड़ित और परेशान लोगों के लिए विशेष दुआ की गई. कई लोगों ने इस दुख को जताने के लिए काले कपड़े पहन रखे थे.

सादगी के साथ मनाई गई ईद

जयपुर में ज्यादातर लोगों ने इस बार ईद सादगी के साथ मनाई. कई लोगों ने नए कपड़े नहीं पहने और न ही पारंपरिक तरीके से घरों में सेवइयां बनाई गईं. लोगों का कहना है कि मौजूदा हालात को देखते हुए उन्होंने सादगी से त्योहार मनाने का फैसला किया.

शांतिपूर्ण माहौल से प्रशासन ने ली राहत

ईद की नमाज पूरे शहर में शांतिपूर्वक संपन्न हुई. कहीं से भी किसी तरह की अप्रिय घटना की खबर नहीं आई. इसे लेकर प्रशासन ने राहत की सांस ली और लोगों के सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया. इस तरह जयपुर में इस बार ईद का त्योहार सिर्फ खुशी का नहीं, बल्कि संवेदना, एकता और सादगी का प्रतीक बनकर सामने आया.