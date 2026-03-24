सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (24 मार्च) को धर्म परिवर्तन से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति (एससी) से संबंधित है और वह हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपनाता है, तो उसे अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिलेगा. वहीं अब इस पर राजस्थान के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास की प्रतिक्रिया सामने आई है.

प्रताप सिंह खाचरियावास ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, और भारत सरकार को इस पर अपनी राय साफ़ तौर पर ज़ाहिर करनी चाहिए. एक बार जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है, तो फिर सरकार को ही इस पर जवाब देना होता है."

Jaipur, Rajasthan: On Supreme Court's ruling that conversion to Christianity results in loss of SC status, Congress leader Pratap Singh Khachariyavas says, "Supreme Court has issued its verdict, and the Government of India should clearly express its opinion on it. Once the… pic.twitter.com/BlItvvg2Uq — IANS (@ians_india) March 24, 2026

'तो नहीं मिलेगा एससी श्रेणी का लाभ'

बता दें कि जस्टिस पी. के. मिश्रा और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अनुसूचित जाति का दर्जा भारतीय संविधान के तहत केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों तक सीमित है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ईसाई या किसी अन्य धर्म को अपनाता है और उसका सक्रिय रूप से पालन करता है, तो वह एससी श्रेणी के लाभों का हकदार नहीं रहेगा.

हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया

सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पहले दिए गए फैसले को भी सही ठहराया. आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा था कि जो लोग ईसाई धर्म अपना लेते हैं, वे अपनी अनुसूचित जाति की पहचान बनाए नहीं रख सकते और उन्हें इससे जुड़े कानूनी संरक्षण भी नहीं मिलेंगे.

'धर्म परिवर्तन के बाद बदल जाती है पहचान'

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि धर्म परिवर्तन के बाद व्यक्ति की सामाजिक और धार्मिक पहचान बदल जाती है, जिसका सीधा असर उसकी कानूनी स्थिति पर पड़ता है. इसी आधार पर कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति से जुड़े विशेष अधिकार और संरक्षण, जैसे कि एससी/एसटी एक्ट के तहत मिलने वाले लाभ, धर्म परिवर्तन के बाद स्वतः समाप्त हो जाते हैं