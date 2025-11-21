राजस्थान में प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा फेरबदल हुआ है. राज्य सरकार ने 48 आईएएस (IAS) अफ़सरों का तबादला कर दिया है. यह तबादला सूची नए चीफ सेक्रेटरी (मुख्य सचिव) वी. श्रीनिवास के कार्यभार संभालने के बाद पहली और सबसे बड़ी प्रशासनिक सर्जरी मानी जा रही है.

इस बंपर तबादला सूची में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (अपर मुख्य सचिव) रैंक तक के वरिष्ठ अफ़सर शामिल हैं, जिन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. माना जा रहा है कि यह फेरबदल नई सरकार की प्राथमिकताओं और चीफ सेक्रेटरी की कार्यशैली को ज़मीन पर उतारने की दिशा में किया गया है.

इन वरिष्ठ IAS अफसरों को मिली नई जिम्मेदारी

तबादला सूची में कई सीनियर और अनुभवी आईएएस अधिकारियों को शामिल किया गया है, जिन्हें महत्वपूर्ण विभागों की कमान सौंपी गई है:

अखिल अरोड़ा

शिखर अग्रवाल

प्रवीण गुप्ता

आलोक गुप्ता

दिनेश कुमार

राजेश यादव

गायत्री राठौर

नए चीफ सेक्रेटरी वी. श्रीनिवास ने कामकाज संभालने के तुरंत बाद यह बड़ा कदम उठाया है, जो यह दर्शाता है कि प्रशासनिक दक्षता और गतिशीलता लाना उनकी प्राथमिकता में है. इन तबादलों से राज्य के विभिन्न विभागों में प्रशासनिक कसावट आने की उम्मीद है.