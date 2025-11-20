राजस्थान के मंत्री सुरेश रावत के घर में घुसा तेंदुआ! सामने सचिन पायलट का आवास और राजभवन

राजस्थान के मंत्री सुरेश रावत के घर में तेंदुआ घुस गया! जी हां, जयपुर के सिविल लाइंस में बने मंत्री आवास में अचानक खूंखार तेंदुआ आ गया और मंत्री सुरेश रावत के सरकारी आवास परिसर में घुस गया. तेंदुए का मूवमेंट देख आवास पर मौजूद कर्मचारी सन्न रह गए. उन्होंने तुरंत वन विभाग और पुलिस को इसकी सूचना दी.

मंत्री आवास में तेंदुए के होने की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. फिलहाल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

पहले भी कई रिहायशी इलाकों में आया तेंदुआ

बता दें, इससे पहले भी जयपुर में तेंदुए का आतंक सामने आया है. कई रिहायशी इलाकों में जंगली जानवर के घुसने की खबर मिल चुकी है. अब गुरुवार (20 नवंबर) की सुबह मंत्री सुरेश रावत के सरकारी आवास पर यह तेंदुआ दिखाई दिया है.

सचिन पायलट का सरकारी आवास भी सामने

मंत्री सुरेश रावत के आवास पर मौजूद लोगों ने वन विभाग को तेंदुए के मूवमेंट की सूचना दी. इस इलाके में सरकार के सभी मंत्रियों के सरकारी बंगले हैं और मंत्री सुरेश रावत के बंगले के सामने ही कांग्रेस नेता सचिन पायलट का सरकारी आवास और राजभवन है.

तेंदुए को ट्रेंकुलाइज करने की कोशिश जारी

रिहायशी इलाके में तेंदुए की सूचना के बाद आम जन में दहशत का माहौल है. वन विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं. सड़क को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है. वहीं, तेंदुआ लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है, जिससे उसको ट्रेंकुलाइज करने में परेशानी हो रही है. वन विभाग के अधिकारी और डॉक्टर्स मौके पर हैं. तेंदुए को ट्रेंकुलाइज करने के प्रयास जारी है.