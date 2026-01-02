चौमूं में मस्जिद बवाल के बाद बुलडोजर एक्शन, BJP नेता बोले- 'हकदार को सम्मान, गुनहगार को सजा'

जयपुर ग्रामीण के चौमूं इलाके में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. जिन स्थानों पर बीते दिनों अतिक्रमण हटाने गई टीम और पुलिस पर पथराव हुआ था, वहीं अब बुलडोजर एक्शन चलाया जा रहा है. हालात नियंत्रण में रहें, इसके लिए पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है.

बीजेपी के पूर्व विधायक ने बोला हमला

जयपुर के चौमूं इलाके में प्रशासन द्वारा की जा रही बुलडोजर कार्रवाई पर बीजेपी के प्रवक्ता और चौमूं सीट से ही तीन बार विधायक रहे रामलाल शर्मा का सोशल मीडिया पोस्ट किया. पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने एक्स पर लिखा, "राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की.

हकदार को सम्मान मिले, गुनाहगार को सज़ा."

प्रशासन ने उपद्रवियों के खिलाफ चलाया 'ऑपरेशन क्लीन'

दरअसल, 25 दिसंबर की रात चौमूं के बस स्टैंड क्षेत्र में उस समय तनाव फैल गया था. जब मस्जिद के पास लगी रेलिंग हटाने के दौरान कुछ लोगों ने विरोध किया और पुलिस पर पत्थर फेंके गए. इस घटना के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए उपद्रवियों के खिलाफ 'ऑपरेशन क्लीन' के तहत कार्रवाई शुरू की. अब अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए जेसीबी मशीनें मौके पर पहुंच चुकी हैं और लगातार कार्रवाई जारी है.

समय सीमा पूरी होने के बाद प्रशासन ने की कार्रवाई

प्रशासन की ओर से पहले ही मस्जिद के आसपास अतिक्रमण की जद में आने वाली दुकानों और मकानों पर नोटिस चस्पा किए जा चुके थे. नोटिस में संबंधित लोगों को 31 दिसंबर तक अपना पक्ष रखने और स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे. लेकिन समयसीमा पूरी होने के बाद अब बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है.

कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर रही गश्त

जानकारी के अनुसार, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई थानों के एसएचओ लगातार इलाके में गश्त कर रहे हैं. डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा और एडिशनल डीसीपी राजेश गुप्ता खुद मौके पर मौजूद रहकर सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाले हुए हैं. पुलिसकर्मी हेलमेट, लाठी और सेफ्टी जैकेट के साथ हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं.

पूरे क्षेत्र में फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है और अधिकतर दुकानों पर ताले लटके हैं. कार्रवाई के दौरान कुछ लोग हाथ जोड़कर प्रशासन से गुहार लगाते दिखे, लेकिन अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कानून के तहत जारी रहेगी.

