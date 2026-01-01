राबड़ी देवी के जन्मदिन पर 6 महीने बाद उनके आवास पहुंचे तेजप्रताप यादव, साथ में काटा केक

बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के जन्मदिन के मौके पर करीब 6 महीने के बाद 10 सर्कुलर रोड आवास पर तेज प्रताप यादव पहुंचे. उन्होंने मां राबड़ी देवी के साथ केक काटा और जन्मदिन की बधाई दी. अनुष्का यादव संग रिश्ते का मामला सामने आने के बाद लालू यादव ने उन्हें पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया था. फिलहाल लालू दिल्ली में हैं और तेजस्वी यादव विदेश में हैं.

आप हमारे परिवार की आत्मा- तेजप्रताप

इस मुलाकात की तस्वीर के साथ तेजप्रताप यादव ने एक्स पर एक पुरानी तस्वीर भी शेयर की. उन्होंने लिखा, "आप हमारे परिवार की आत्मा हैं. हर हंसी, हर प्रार्थना और हर उस पल के पीछे आपकी स्थिर सांसें हैं, जो घर जैसा सुकून देता है. हम जो ये जीवन जी रहे हैं, गर्मजोशी भरी, अधूरी, प्रेम से भरी, आपकी वजह से ही अस्तित्व में है. आपने सब कुछ तब संभालकर रखा, जब हमें यह भी नहीं पता था कि थामे रखना क्या होता है."

*Happy Birthday, Maa.*



You are the soul of our family. The steady breath behind every laugh, every prayer, every moment that feels like home. This life we live - warm, imperfect, full of love exists because of you. You held it together long before we even knew what holding on… pic.twitter.com/Uyr3Gg0YGG — Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) January 1, 2026

हम सब खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास आप हैं- तेजप्रताप

इसके आगे उन्होंने कहा, "आप मेरी सबसे गहरी प्रेरणा हो. आपने बिना गिने दिया, बिना शर्त प्रेम किया, और तब भी मज़बूती से खड़ी रहीं जब किसी ने नहीं देखा कि वह बोझ कितना भारी था. कहते हैं कि जब भगवान हर जगह एक साथ नहीं हो पाते, तब वे मां को भेजते हैं. हम सभी बहुत खुशकिस्मत हैं क्योंकि हमारे पास आप हैं."

मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं- तेजप्रताप

उधर, तेजप्रताप यादव ने बताया कि उनकी तबीयत में अभी सुधार नहीं है. उन्होंने अपने हेल्थ के बारे में खुद ही जानकारी दी है. तेजप्रताप ने कहा, "मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है. हम अपने एक स्टाफ शकलू को दिखाने और चेकअप कराने के लिए अस्पताल लेकर गए थे. एक्सीडेंट में उसका पैर कट गया था. हम एक-दो बजे रात तक अस्पताल में थे, इसी दौरान मेरी तबीयत भी खराब हो गई. वो अभी अस्पताल में ही एडमिट है.''