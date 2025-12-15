जयपुर में सादगी के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मनाया जन्मदिन, सरकार के पूरे हुए दो साल

राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार के आज दो साल पूरे हो गए. ठीक दो साल पहले आज ही के दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. पहली बार विधायक चुने जाने के बाद ही उन्हें 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया था और तभी से वह प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं.

सरकार के दो साल पूरे होने और अपने जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिन की शुरुआत धार्मिक अनुष्ठानों से की. उन्होंने परिवार के सदस्यों के साथ जयपुर स्थित मोती डूंगरी के गणेश मंदिर और गोविंद देव जी के मंदिर में पूजा-अर्चना की. मंदिरों में दर्शन के दौरान उन्होंने प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की.

गौशाला में की गौ माता की पूजा

पूजा-अर्चना के क्रम में मुख्यमंत्री गौशाला भी पहुंचे, जहां उन्होंने गौ माता की विधिवत पूजा की. इस दौरान उनके साथ मौजूद लोगों और समर्थकों ने उन्हें जन्मदिन और सरकार के दो साल पूरे होने पर बधाई दी. कई जगहों पर स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया.

मुख्यमंत्री के जन्मदिन और सरकार के दो साल पूरे होने के मौके पर उन्हें पार्टी नेताओं, जनप्रतिनिधियों और आम लोगों की ओर से लगातार शुभकामनाएं मिल रही हैं. सोशल मीडिया से लेकर व्यक्तिगत मुलाकातों तक बधाइयों का सिलसिला दिनभर चलता रहा.

आज कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिनभर कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं. इस दौरान वह विभिन्न विकास योजनाओं और परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे. सरकार के दो साल पूरे होने के अवसर पर विकास कार्यों को गति देने का संदेश भी दिया जा रहा है.

उपलब्धियों का पहले ही कर चुके हैं जिक्र

दो दिन पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के दो साल की उपलब्धियों को सामने रखा था. उन्होंने बताया था कि इन दो वर्षों में सरकार ने विकास, सुशासन और जनकल्याण को प्राथमिकता दी है. अब जन्मदिन और सरकार के दो साल पूरे होने के मौके पर यह दिन मुख्यमंत्री और सरकार दोनों के लिए खास बन गया है.