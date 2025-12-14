भीलवाड़ा में इंसानियत शर्मसार, शव से 2 भाइयों ने चुराया सोना, अब हुआ ये एक्शन

राजस्थान प्रदेश के भीलवाड़ा जिले के हनुमान नगर थाना क्षेत्र के देवली गांव से इंसानियत को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई है. यहां मददगार ही भक्षक बन बैठे. सड़क हादसे के बाद सहारा देने आगे आए दो सगे भाइयों की नजर शव पर टिकी सोने की चमक पर टिक गई और उन्होंने मौत के सन्नाटे में चोरी की ऐसी वारदात को अंजाम दिया, जिसने भी इस चोरी की वारदात को सुना तो वह स्तब्ध रह गया.

हादसे में घायल विवाहिता गीता देवी को इलाज के लिए देवली अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया. महिला की मौत से परिजन बदहवास थे, आंसू और अफरातफरी के बीच दोनों भाइयों की नीयत डोल गई. मौके का फायदा उठाते हुए आरोपियों ने मृतका के गले से दो सोने के बिस्कुट वाला रामनामी पेंडल, सोने का मांडलिया और कानों के सोने के मोती उतार लिए और चुपचाप फरार हो गए.

11 दिसंबर को हुआ था हादसा

यह दर्दनाक हादसा 11 दिसंबर को हुआ. अंतिम संस्कार की तैयारियों के बीच जब परिजन कुछ संभले, तब उन्हें अहसास हुआ कि महिला के पहने कीमती गहने गायब हैं. शक गहराया तो परिजन तत्काल हनुमान नगर थाना पहुंचे और पूरे घटनाक्रम से पुलिस को अवगत कराया. जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की.

परिजनों की स्थिति का उठाया फायदा

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने तत्काल संज्ञान लिया और एडिशनल एसपी राजेश आर्य के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया. पुलिस ने मृतका के परिजन शैतान गुर्जर निवासी तसवारिया (जहाजपुर) की रिपोर्ट पर जांच शुरू की.

पुलिस जांच में सामने आया कि बावड़ी तसवारिया निवासी विवाहिता गीता देवी हादसे में घायल हुई थी और देवली अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी. शव को पोस्टमार्टम रूम में रखा गया, जहां परिजनों की असहाय स्थिति का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया गया.

24 घंटे में हुए गिरफ्तार

तेज कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 24 घंटे के अंतराल में ही मनीष कुमार पुत्र रामराज जाट और उसके सगे भाई अजीत, निवासी मगनपुरा (पांडेर) भीलवाड़ा को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में दोनों ने चोरी की वारदात कबूल ली. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 1 लाख 70 हजार रुपये कीमत के सोने के गहने भी बरामद कर लिए हैं.