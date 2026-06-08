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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: चार मंजिला नूरानी मस्जिद पर चला बुलडोजर, धारा 163 लागू, सत्संग भवन पर भी होगा एक्शन

जयपुर: चार मंजिला नूरानी मस्जिद पर चला बुलडोजर, धारा 163 लागू, सत्संग भवन पर भी होगा एक्शन

Jaipur Bulldozer Action: मस्जिद बचाने को लेकर शाम में मुस्लिम मुसाफिर खाने में सामूहिक तौर पर दुआ का आयोजन भी किया गया था. नूरानी मस्जिद 45 साल पहले 1981 में तामील कराई गई थी.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 08 Jun 2026 09:03 AM (IST)
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जयपुर के मालवीय नगर स्थित चार मंजिला नूरानी मस्जिद को आज सरकारी बुलडोजरों के जरिए जमींदोज किया जा रहा है. बुलडोजर एक्शन सुबह करीब सात बजे शुरू हुआ है. इस दौरान पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील है. मस्जिद के साथ ही चार अन्य धार्मिक स्थलों को गिराए जाने की कार्रवाई के मद्देनजर जयपुर शहर में आधी रात से ही इंटरनेट सेवाओं को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है. 

इसके साथ ही पूरे शहर में बीएनएस की धारा 163 भी लागू कर दी गई है. नूरानी मस्जिद में कल रात ईशा की नमाज के बाद ताला बंद कर दिया गया था. आज सुबह कार्रवाई के दौरान मस्जिद से जुड़ा कोई भी शख्स वहां मौजूद नहीं था. मस्जिद कमेटी के साथ ही कांग्रेस के दो विधायकों ने बुलडोजर एक्शन को लेकर सवाल उठाए हैं और इसे गलत करार दिया है. कहा गया है कि यह कार्रवाई मनमाने तरीके से की जा रही है. 

सड़क चौड़ीकरण के चलते जारी है बुलडोजर कार्रवाई

मस्जिद बचाने को लेकर कल शाम मुस्लिम मुसाफिर खाने में सामूहिक तौर पर दुआ का आयोजन भी किया गया था. नूरानी मस्जिद 45 साल पहले 1981 में तामील कराई गई थी. सड़क चौड़ीकरण की वजह से यहां आस-पास के अन्य निर्माणों को पहले ही तोड़ दिया गया था. आज नूरानी मस्जिद के साथ ही एक मजार, एक सत्संग भवन और दो छोटे मंदिरों पर भी बुलडोजर चलाया जाना है. 

बुलडोजर एक्शन के मद्देनजर करीब आधा किलोमीटर एरिया को बैरिकेड कर दिया गया है. आधी रात से ही यहां किसी के आने-जाने पर अघोषित तौर पर रोक लगा दी गई है. मीडिया को भी करीब 300 मीटर पहले बैरिकेडिंग लगाकर एक जगह रोक दिया गया है. बुलडोजर कार्रवाई शाम तक चलने की उम्मीद है. हालांकि अभी तक की कार्रवाई शांतिपूर्वक तरीके से चल रही है. बुलडोजर एक्शन के चलते कल शहर में कई जगहों पर सुरक्षाबलों का फ्लैग मार्च भी कराया गया था. 

अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई

बुलडोजर की यह कार्रवाई जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही है. प्राधिकरण का कहना है कि यह मस्जिद लीज की जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई थी, जबकि मस्जिद कमेटी की दलील है कि उन्होंने 1981 में हाउसिंग सोसाइटी से जमीन खरीद कर निर्माण कराया था. प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि अगर इस मामले को लेकर किसी ने भी अफवाह फैलाई या गड़बड़ी करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

सोशल मीडिया की भी सख्त निगरानी की जा रही है. प्रशासन ड्रोन कैमरा के जरिए भी आसपास के इलाके पर नजर बनाए हुआ है. अफवाहों को रोकने के लिए ही इंटरनेट सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद की गई हैं. 

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 08 Jun 2026 09:03 AM (IST)
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