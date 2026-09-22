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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर में ब्लैक थार ने BJP कार्यकर्ता को मारी टक्कर, हत्या का गहराया शक

जयपुर में ब्लैक थार ने BJP कार्यकर्ता को मारी टक्कर, हत्या का गहराया शक

जयपुर में नवल शर्मा मौत मामले में नया मोड़ सामने आया है. एक CCTV फुटेज में ब्लैक थार बिना नंबर की उनकी स्कूटी में टक्कर मारती दिख रही है. परिजनों ने हत्या का शक जताया है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 22 Sep 2026 08:29 AM (IST)
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राजस्थान की राजधानी जयपुर में ब्लैक थार का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है. यहां ब्लैक थार की टक्कर लगने से डेयरी चलाने वाले बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के मामले में सामने आए कई सीसीटीवी फुटेज ने नई कहानी सामने ला दी है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मृतक के परिवार वाले भी अब इस घटना को साजिश के तहत की गई हत्या करार दे रहे हैं और पुलिस से मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. 

CCTV में कैद तस्वीरों ने न सिर्फ मौत की गुत्थी को और उलझा दिया है, बल्कि वह साफ तौर पर हत्या की तरफ इशारा भी कर रहे हैं. सबसे बड़ा शक बिना नंबर की थार के पीछे चल रही बिना नंबर प्लेट की डिजायर कार और दोनों वाहनों की गतिविधियों ने पैदा किया है. बहरहाल जयपुर पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है और कड़ी से कड़ी जोड़कर मामले का खुलासा करने की कोशिश में है.

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क्या है पूरा मामला ? 

यह सनसनीखेज घटना शनिवार 19 सितंबर को सुबह 6:54 पर जयपुर शहर के सांगानेर इलाके में  इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पीछे स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के सामने की सड़क की है. बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता 58 साल के नवल शर्मा डेयरी बूथ खोलने से पहले रोजाना की तरह घर से करीब 2 किलोमीटर दूर सांगानेर पुलिस स्टेशन के सामने स्थित थानेश्वर महादेव मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन के लिए जा रहे थे. उनकी डेयरी बूथ घर से तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर थी.

थार ने स्कूटी में मारी टक्कर 

सामने आए सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि गली के बाहर से ही उनकी रेकी बिना नंबर वाली दो कारों से की जा रही थी. ब्लैक कलर की थार और उसके पीछे सफेद रंग की डिजायर दोनों पर ही नंबर प्लेट नहीं  थी. पहले उन्हें दोनों गाड़ियां क्रॉस करती हैं. इसके बाद थोड़ा आगे टी प्वाइंट पर रुक जाती हैं. नवल शर्मा स्कूटी से इन गाड़ियों को क्रॉस करते हैं. घर से करीब आधा किलोमीटर की दूरी जैसे ही वह पार करते हैं, पीछे से आ रही बिना नंबर प्लेट की ब्लैक थार उन्हें जोरदार टक्कर मारती है. टक्कर मारने के बाद थार पुलिस स्टेशन की तरफ आगे बढ़ जाती है. थार से 2 सेकंड पीछे बिना नंबर प्लेट की डिजायर कार भी चली जाती है. 

जानबूझकर मारी गई टक्कर 

सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता नवल शर्मा धीमी रफ्तार से स्कूटी चला रहे हैं. थार की स्पीड भी ज्यादा नहीं थी. बिना नंबर की थार स्कूटी के नजदीक पहुंचकर बाएं घूमती दिखाई देती है और टक्कर मारने के बाद फिर सीधे चली जाती है. पहली नजर में ही देखने में यह आता है कि टक्कर जानबूझकर मारी गई है और इसी वजह से दोनों कारों की नंबर प्लेट हटा दी गई थी.

घरवाले मान रहे थे हादसा 

बहरहाल थार की टक्कर लगने के बाद नवल शर्मा गंभीर रूप से घायल होकर सड़क किनारे गिर गए. हेड इंजरी के साथ ही  उनके सीने में भी चोट आई. उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां अगले दिन रविवार को उन्होंने दम तोड़ दिया. पुलिस ने पोस्टमार्टम करने के बाद नवल शर्मा के शव को परिवार वालों को सौंप दिया. आज इस घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज सामने आने से पहले परिवार वाले इसे सामान्य सड़क हादसा मान रहे थे. इस वजह से उन्होंने पुलिस में शिकायत तक दर्ज नहीं कराई थी. सांगानेर थाने की पुलिस ने कंट्रोल रूम से मिली सूचना के आधार पर अपनी जांच शुरू कर दी थी. 

पड़ोसियों पर जताया हत्या का शक 

इस घटना में टक्कर मारने से लेकर पीछे की जगह के जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, उसे देखकर जयपुर पुलिस भी हैरान है. परिवार वालों के मुताबिक नवल किशोर का कुछ दिन पहले 18 जून को पड़ोस के कुछ लोगों से विवाद हुआ था. उस मामले में दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत की थी. 23 सितंबर को उसे मामले में कोर्ट में पहली सुनवाई होनी थी. परिवार वालों का आरोप है कि झगड़ा करने वाले पड़ोस के लोग अक्सर धमकी दिया करते थे. उन्होंने आशंका जताई है कि यही लोग घटना को अंजाम दे सकते हैं. 

परिवार वालों ने अब इस मामले में इंसाफ की गुहार लगाते हुए सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है. दूसरी तरफ जयपुर पुलिस का कहना है कि इस मामले में परिवार की तरफ से अभी तक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. पुलिस फिलहाल कंट्रोल रूम को मिली सूचना के आधार पर जांच कर रही है. जांच में सीसीटीवी अहम साबित होंगे. बहरहाल पुलिस को अभी तक ना तो आरोपियों के बारे में जानकारी मिल सकी है और ना ही घटना में शामिल दोनों वाहनों के बारे में.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 22 Sep 2026 08:29 AM (IST)
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