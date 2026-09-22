इटली में बुर्का बैन पर वारिस पठान का तंज, 'PM मोदी ने मेलोडी खिलाते समय कहा होगा...'

इटली में प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी द्वारा बुर्का और हिजाब पर पाबंदी को लेकर AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने तंज कसा है. उन्होंने इसे पीएम मोदी की संगत का असर बताया है. बोले इसलिए ही मेलोनी ने ऐसा फैसला लिया है.

जयपुर पहुंचे वारिस पठान ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "मोदी जी ने जब मेलोनी को मेलोडी खिलाई होगी, तब कहा होगा- देखो मेलोनी मैंने तो भारत के मुसलमानों के साथ कितना कर दिया, उनकी मस्जिदों को मैं उखाड़ देता हूं, उनके मदरसों को उखाड़ देता हूं, मैं तो मुसलमानों के खिलाफ जंग जैसी छेड़ दिया हूं. मैनें तो भारत के मुसलमानों के साथ कितना कर दिया. आप क्या कर रहे हो? तो मेलोनी ने भी हिजाब और बुर्के पर पाबंदी लगा दी."

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फ्रीडम ऑफ चॉइस है बुर्का पहनना

वारिस पठान ने आगे कहा कि ये फ्रीडम ऑफ चॉइस है आप कौन होते हैं प्रतिबंध लगाने वाले.ये दर्शाता है कि कितनी नफरत है ये दिखाता है कैसी संगत है, उसका असर है. बोले-मेलोनी को शायद पसंद नहीं कि कोई महिला अपने आप को कवर करे.ये नफरत के सिवा कुछ नहीं. उन्होंने इसे पूरी तरह गलत ठहराया.

इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान निकाय चुनाव में AIMIM गठबंधन को मिले जन समर्थन पर संतोष जताया. बोले कि हमने छह सीटों पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था दो पर जीत हासिल हुई है. कहा कि राजस्थान अभी झांकी है यूपी अभी बाकी है और जनता अब मजलिस को पसंद कर रही है.

20 सितंबर को लगाया प्रतिबंध

यहां बता दें कि इटली में प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने 20 सितंबर 2026 को स्कूलों में बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने की योजना का ऐलान किया है. जबकि इससे पहले भी अक्टूबर 2025 में मेलोनी की पार्टी 'ब्रदर्स ऑफ इटली'द्वारा सार्वजनकि स्थलों, स्कूल और कार्यालय में बुर्का-नकाब पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक संसद में पेश किया गया था.

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