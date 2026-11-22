जालोर जिले के बिशनगढ़ थाना क्षेत्र में नरसाणा पुलिया के पास शिफ्ट कार और मोटरसाइकिल की जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद बाइक में आग लग गई. दुर्घटना में दो युवकों की मौत हो गई. एक युवक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे को गंभीर हालत में जालोर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलने पर बिशनगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई.

जानकारी के अनुसार दुर्घटना की सूचना मिलते ही बिशनगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची. हादसे में घायल जगदीश उर्फ जगाराम पुत्र घेवरराम नाई (45), निवासी नाइयों की ढाणी, चाबा, शेरगढ़ (जोधपुर) को निजी वाहन की सहायता से जालोर अस्पताल पहुंचाया गया. यहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. वहीं दूसरे युवक शम्भू राम निवासी साकड़ा, जैसलमेर की मौके पर ही मौत हो गई.

राजस्थान: कोटा में भीषण सड़क हादसा, खाटू श्याम के दर्शन कर लौट रहे 9 श्रद्धालुओं की मौत

कार से टक्कर के बाद धू-धू कर जली बाइक

बताया जा रहा है कि शम्भू राम की जैसलमेर के सैलून की भगली प्याऊ, जालोर में दुकान है. प्रत्यक्ष घटनाक्रम के अनुसार कार और बाइक के बीच टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक में आग लग गई. हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर दुर्घटना से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाई.

दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है पुलिस

एक ही हादसे में दो युवकों की मौत से क्षेत्र में शोक का माहौल है. फिलहाल बिशनगढ़ थाना पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है. पुलिस की ओर से हादसे को लेकर आगे की जानकारी जुटाई जा रही है. वहीं, सड़क हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है, जो रूह कपाने वाला है. वहीं, हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी. स्थानीय पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है.

चौथी बार CM बनने को तैयार अशोक गहलोत! बोले- 'आलाकमान कहेगा तो दिखावा नहीं करूंगा'