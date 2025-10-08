हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
LPG सिलेंडर ट्रक हादसा: ब्लास्ट के बाद जयपुर-अजमेर हाईवे पर 25km लंबा जाम, बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर | बड़ा अपडेट

LPG सिलेंडर ट्रक हादसा: ब्लास्ट के बाद जयपुर-अजमेर हाईवे पर 25km लंबा जाम, बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर | बड़ा अपडेट

LPG Cylinder Truck Blast: जयपुर-अजमेर हाईवे पर एलपीजी सिलेंडर और केमिकल टैंकर की टक्कर के बाद बड़ा ब्लास्ट हुआ. घटनास्थल से SMS अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है. 20 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचीं.

By : मोहम्मद मोईन, मुबारिक खान | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 08 Oct 2025 06:55 AM (IST)
राजस्थान में बीते मंगलवार (7 अक्टूबर) की देर रात बड़ा सड़क हादसा हुआ. जयपुर-अजमेर हाईवे पर एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक और एक केमिकल लदे टैंकर में आमने-सामने से टक्कर हो गई. यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसकी वजह से सिलेंडर वाले ट्रक में भयंकर ब्लास्ट हुआ और आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी. दोनों ट्रकों में आग फैल गई, जो कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दी. सिलेंडर के टुकड़े आसपास मौजूद गाड़ियों पर गिरे, जिससे लगभग दर्जर भर वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं और कई लोग घायल हुए हैं.

हादसे में ट्रैंकर के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रक ड्राइवर के भी जिंदा जलने की आशंका जताई जा रही है. गनीमत रही कि सड़क पर आसपास मौजूद लोगों में से किसी की जान जाने की खबर नहीं है. हालांकि, कई लोग घायल हुए हैं. 

सुबह 6.00 बजे 25km लंबा जाम

हादसा जयपुर शहर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर दूदू इलाके में हुआ था. एक्सीडेंट की अगली सुबह (बुधवार, 8 अक्टूबर) को करीब 6.00 बजे जयपुर-अजमेर हाईवे पर 25 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है. यह जाम घंटों तक रहने की आशंका है, क्योंकि आग बुझाने के बाद ट्रकों का मलबा हटाने में समय लग सकता है. 

सिलेंडर लदे हुए ट्रक में आग और ब्लास्ट की घटना में कई लोगों के घायल होने की आशंका के मद्देनजर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तुरंत एक्शन मोड में आ गए. उन्होंने डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को तुरंत मौके पर भेजा. सीएम के आदेश पर घटनास्थल से शहर के प्रमुख अस्पताल तक के रास्ते को ग्रीन कॉरिडोर में तब्दील कर दिया गया. जयपुर के पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में तेजी से राहत और बचाव कार्य चल रहा है. 

जयपुर का SMS अस्पताल अलर्ट मोड पर

जयपुर के SMS अस्पताल को भी अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है. डॉक्टर्स और दूसरे मेडिकल स्टाफ की टीम घायलों के इलाज के लिए तैयार हैं. ग्रीन कॉरिडोर से एंबुलेंस के साथ ही फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां भी तेजी से घटनास्थल पर पहुंच गईं. ढाई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका.

गाड़ियों पर जाकर गिरे सिलेंडर के टुकड़े

बताया जा रहा है कि ब्लास्ट के बाद सिलेंडर के टुकड़े पास से गुजर रहे कई दूसरे वाहनों पर जाकर गिरे. इसमें करीब 10-12 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं और 5 से ज्यादा लोगों को चोटें आई हैं. धमाकों की आवाज भी कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी. आग की लपटे दूर तक नजर आ रही थीं.

टक्कर के बाद केमिकल भरे हुए टैंकर के अगले हिस्से में आग लग गई थी. इसमें टक्कर मारने वाले टैंकर के ड्राइवर मौत हो गई है. हालांकि, केमिकल भरे टैंकर और एलपीजी सिलेंडर ट्रक में आग लगने के बावजूद जान का ज्यादा नुकसान नहीं होने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली है. अफसरों का मानना है कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गई.

Published at : 08 Oct 2025 06:51 AM (IST)
