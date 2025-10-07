राजस्थान: मनमानी करने वाले यूनिवर्सिटी के चांसलर पर गिरी गाज, राज्यपाल ने किया सस्पेंड

राजस्थान के गवर्नर और जोबनेर के श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के चांसलर हरिभाऊ बागडे ने यूनिवर्सिटी के कुलगुरु यानी वाइस चांसलर डॉ. बलराज सिंह को तत्काल प्रभाव से पद से निलंबित किए जाने के आदेश जारी किए हैं. चांसलर के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए थे. जिसकी रिपोर्ट में वह दोषी पाए गए हैं.

यह निलंबन डॉ. बलराज सिंह द्वारा कार्यकाल के अंतिम तीन माह में किसी प्रकार का नीतिगत निर्णय नहीं लिए जाने के नियम का उल्लंघन किए जाने और उनके विरुद्ध मिली विभिन्न गंभीर शिकायतों के कारण किया गया है.

शिकायतों की वजह से राज्यपाल ने लिया एक्शन

कुलगुरु के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के अंतर्गत उनके द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लेखित अपने अधिकारों एवं क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्मिकों की सेवाओं की बर्खास्तगी एवं स्थांनांतरण करने और नियमों की अनदेखी किए जाने, प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग करने आदि प्रमुख हैं.

गवर्नर और चांसलर हरिभाऊ बागडे ने जांच प्रभावित न हो, इसके लिए एक जांच समिति भी गठित की गई है. आरोप है कि उन्होंने प्रशासनिक अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए कई फैसले विश्वविद्यालय अधिनियम और नियमों के विरुद्ध लिए.

उन्होंने कर्मचारियों के स्थानांतरण और बर्खास्तगी के आदेश बिना अनुमोदन जारी किए तथा कुछ अधिकारियों को उनके पद से ऊंचे दायित्व सौंपे. बताया गया है कि उन्होंने वित्तीय नियमों का भी उल्लंघन किया और विश्वविद्यालय के कार्यों में पारदर्शिता नहीं रखी.

जांच में दोषी पाए गए चांसलर

इन सब मामलों की शिकायतें राज्यपाल सचिवालय तक पहुंचीं, जिसके बाद विस्तृत जांच के आदेश दिए गए. जांच रिपोर्ट में नियम उल्लंघन और अधिकारों के दुरुपयोग की पुष्टि होने पर राज्यपाल ने डॉ. बलराज सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.

फिलहाल जांच जारी है और उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय में कार्यों की निरंतरता बनाए रखने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.