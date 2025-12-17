राजस्थान के लिए क्रिकेट के मैदान से एक बड़ी खबर सामने आई है. स्टार क्रिकेटर और भारतीय टीम के लेग स्पिनर रवि बिश्नोई अब आने वाले आईपीएल सीजन में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते नजर आएंगे. इस खबर के बाद जोधपुर स्थित उनके घर में जश्न का माहौल है. परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और शुभचिंतक फोन कर लगातार बधाइयां दे रहे हैं.

दरअसल, आईपीएल के 19वें सीजन के लिए अबु धाबी में आयोजित नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने कड़े मुकाबले के बाद रवि बिश्नोई को 7 करोड़ 20 लाख रुपये की बड़ी बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया. नीलामी के दौरान रवि बिश्नोई के लिए चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जबरदस्त बिडिंग देखने को मिली. उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये था.

26 मार्च से शुरू होगा 19वां सीजन

आईपीएल का 19वां सीजन अगले वर्ष 26 मार्च से शुरू होकर 31 मई तक खेला जाएगा. इस सीजन में रवि बिश्नोई पहली बार राजस्थान रॉयल्स की जर्सी में मैदान पर उतरेंगे, जिससे राजस्थान के क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.

इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेल चुके हैं

जोधपुर जिले के बिरामी गांव के निवासी 25 वर्षीय रवि बिश्नोई इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेल चुके हैं. वर्ष 2022 से वे लखनऊ टीम के अहम सदस्य रहे और अपनी घातक लेग स्पिन गेंदबाजी से कई मुकाबलों में टीम को जीत दिलाई. इससे पहले उन्होंने वर्ष 2020 में किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) के साथ आईपीएल में पदार्पण किया था.

अंडर-19 क्रिकेट से पहचान बनाने वाले रवि बिश्नोई ने बेहद कम समय में घरेलू क्रिकेट, आईपीएल और भारतीय टीम तक का सफर तय किया है. उनकी गेंदबाजी में गति, विविधता और सटीकता उन्हें एक खतरनाक स्पिनर बनाती है. क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि रवि बिश्नोई का राजस्थान रॉयल्स से जुड़ना टीम की गेंदबाजी को और अधिक मजबूत करेगा.