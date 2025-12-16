राजस्थान में SIR का आंकड़ा, करीब 42 लाख वोटर्स के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटे

चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद राजस्थान की मतदाता सूची का मसौदा जारी कर दिया. इसके मुताबिक, 5 करोड़ 46 लाख 56 हजार 215 मतदाताओं में से करीब 42 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए. इसमें मृत, ट्रांसफर वाले और डुप्लीकेट मतदाता शामिल हैं. राजस्थान के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के मुताबिक, 54656215 वोटर्स में से 50471396 वोटर्स ने अपना इम्युरेशन फॉर्म जमा किया. 41 लाख 84 हजार 819 ने फॉर्म जमा नहीं किया.

8.75 लाख वोटर्स मृत पाए गए

आंकड़ों के मुताबिक, 8.75 लाख वोटर्स मृत पाए गए. 29.6 लाख ऐसे वोटर्स रहे जो शिफ्ट/अनुपस्थित पाए गए. दूसरे जगहों पर इनरॉल मतदाताओं की संख्या 3.44 लाख पाई गई.

सभी 41 जिलों में हुई SIR की प्रक्रिया

इस प्रक्रिया को राज्य के सभी 41 जिलों में कार्य किया गया. इसके तहत 199 EROs, 850 AEROs और 61,136 मतदान केंद्रों पर तैनात BLOs ने अपना योगदान दिया. 8 मुख्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया. इन प्रतिनिधियों में जिला अध्यक्ष भी शामिल थे. साथ ही, उनके द्वारा 1,04,713 बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त किए गए.