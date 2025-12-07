इंडिगो संकट: फ्लाइट कैंसिल से जयपुर एयरपोर्ट पर भी हाहाकार, यात्री परेशान, DGCA ने मांगा जवाब

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में पैदा हुए ऑपरेशनल संकट का खामियाजा आज पांचवें दिन भी यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है. 'पिंक सिटी' जयपुर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज भी बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द हैं, जिससे यात्रियों की परेशानी चरम पर पहुंच गई है.

मिली जानकारी के अनुसार, व्यवस्था में आंशिक सुधार हुआ है, और लगभग 60 फ़ीसदी उड़ानें आज संचालित हो पा रही हैं. जयपुर एयरपोर्ट पर आज दोपहर 12 बजे तक इंडिगो की 10 फ्लाइट्स ने उड़ान भरी, लेकिन इसके बावजूद 6 उड़ानें आज भी रद्द की गई हैं.

यात्रियों की शिकायत है कि फ्लाइट्स कैंसिल होने के साथ ही लगेज गायब होने की समस्या भी गंभीर बनी हुई है. कई यात्रियों का सामान पिछले तीन से चार दिनों से नहीं मिला है. एयरपोर्ट पर इंडिगो के टिकटिंग काउंटर पर आज भी भारी भीड़ है. यात्रियों का आरोप है कि कर्मचारी ठीक से रिस्पांस नहीं कर रहे हैं, कस्टमर केयर नंबर रिसीव नहीं हो रहा है, और उन्हें अगली यात्रा या सामान वापसी के संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है.

प्रभावित हो रहा पर्यटन उद्योग

लगातार फ्लाइट्स रद्द होने से जयपुर का पर्यटन उद्योग भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. यात्रियों के फंसे रहने और बुकिंग कैंसिल होने से ट्रैवल एजेंट्स और होटल व्यवसायियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. इंडिगो के इस संकट ने यात्रियों की जिंदगी और महत्वपूर्ण कार्यों पर गहरा असर डाला है.

केस स्टडी 1

चेन्नई के सुमित जैन 4 दिसंबर को अपनी बेटी के कन्यादान के लिए जयपुर आए थे. 5 दिसंबर को उनकी वापसी थी, लेकिन आज तीसरे दिन भी उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है. उनके बच्चों का कल इम्तिहान है और उनका चेन्नई का कारोबार ठप्प पड़ा है. एयरलाइंस की कार्यप्रणाली से बेहद नाराज़ सुमित ने गुस्से में कहा, "फ्लाइट में बिठा दो, मैं खुद उड़ा लूंगा."

केस स्टडी 2

रांची के संजीव गुप्ता का परिवार 4 दिसंबर को शादी समारोह में शामिल नहीं हो पाया क्योंकि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी. अगले दिन जयपुर पहुंचने पर उन्हें पता चला कि उनका लगेज गायब है. तीन दिनों से परेशान होने के बावजूद एयरलाइन उन्हें सामान की लोकेशन या वापसी की कोई जानकारी नहीं दे पाई है.

केस स्टडी 3

जयपुर के एक परिवार की बेटी को जरूरी काम से 3 दिसंबर को जयपुर आना था. कई बार फ्लाइट कैंसिल होने के बाद वह दो दिन बाद वाया दिल्ली और मुंबई जयपुर पहुंची. लेकिन यहाँ पहुंचने पर पता चला कि उसका सामान गायब है. परिवार पिछले तीन दिनों से एयरपोर्ट पर डेरा डाले हुए है. बेटी इतनी निराश है कि उसने भविष्य में हवाई सफर न करने का फैसला कर लिया है.

केस स्टडी 4

जयपुर की एक युवती का सरकारी नौकरी के लिए इंटरव्यू सोमवार को गुवाहाटी में है. परिवार ने तीन फ्लाइट बुक कराई, जो सभी कैंसिल हो गईं. आज इमरजेंसी में ₹20,000 की महंगी फ्लाइट दूसरी एयरलाइन से बुक कराई गई है, लेकिन अभी भी यह तय नहीं है कि वह समय पर गुवाहाटी पहुंच पाएगी या नहीं. रद्द हुई फ्लाइट्स के पैसे भी अभी तक वापस नहीं मिले हैं.

कारोबार पर असर

महेंद्र सिंह के टूर एंड ट्रेवल्स का कारोबार ठप्प पड़ गया है. पर्यटकों के शहर न आ पाने के कारण बुकिंग रद्द हो गई हैं. वे अब होटल और टैक्सी की एडवांस बुकिंग के सेटलमेंट में लगे हुए हैं. उनका कहना है कि ग्राहकों को तो एडवांस नहीं देना पड़ता, लेकिन उन्हें खुद एडवांस देकर बुकिंग करनी पड़ती है, जिसका नुकसान अब उन्हें उठाना पड़ रहा है.

एयरलाइन की सफाई

सूत्रों के अनुसार, यह संकट DGCA के नए पायलट ड्यूटी टाइम लिमिट (FDTL) नियमों और क्रू मेंबर की कमी के कारण पैदा हुआ है. डीजीसीए ने स्थिति बिगड़ने पर इंडिगो को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है.