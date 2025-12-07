हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: बाड़मेर रिफाइनरी पर गरमाई राजनीति, टीकाराम जूली और राजेन्द्र राठौड़ के बीच जुबानी जंग तेज

Rajasthan News: बाड़मेर रिफाइनरी को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ के बीच सोशल मीडिया पर तीखी जंग छिड़ी है. दोनों नेताओं एक-दूसरे पर आरोप लगाए.

By : मुबारिक खान | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 07 Dec 2025 01:41 PM (IST)
राजस्थान में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच बाड़मेर रिफाइनरी को लेकर छिड़ी तकरार अब खुलकर सोशल मीडिया पर सामने आ गई है. दोनों नेता एक-दूसरे पर आरोप, तंज और पलटवार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं.

मामला तब गरमाया जब राजेन्द्र राठौड़ ने कांग्रेस की पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा कि अगर रिफाइनरी आपकी सरकार की प्राथमिकता थी, तो 5 साल में कितना काम हुआ? राठौड़ के इस सवाल ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी.

टीकाराम जूली ने किया पलटवार

इसके जवाब में टीकाराम जूली ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने 4 साल तक परियोजना को रोके रखा, जिससे लागत 37 हजार करोड़ से बढ़कर 79 हजार करोड़ तक पहुंच गई. जूली ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार को जबरन 26% का पार्टनर बनाया गया, जिससे 10,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ जनता पर पड़ा.

जूली यहीं नहीं रुके. उन्होंने कहा, "4 साल तक ‘रिव्यू’ के नाम पर आपने राजस्थान के भविष्य से खिलवाड़ किया. अभी तो आप सरकार के ‘बिन मांगी सलाह’ देने वाले सलाहकार हैं, पर उस समय तो आप ही मुख्य सलाहकार हुआ करते थे.”

जूली के तंज का जवाब देते हुए राठौड़ ने याद दिलाया कि सलाहकार की नियुक्ति तो कांग्रेस सरकार ने भी की थी. उन्होंने कहा, “आपकी सरकार ने 6 विधायकों को सलाहकार बनाया था. मुझे आपके प्रति सहानुभूति है कि आप उस समय सलाहकार नहीं थे, वरना 25 सितंबर 2022 का वह कुख्यात घटनाक्रम शायद घटित ही नहीं होता.”

सहानुभूति की जरूरत आपको है- जूली 

राठौड़ की प्रतिक्रिया के बाद जूली ने फिर तीखा वार किया. उन्होंने कहा, “मेरी सहानुभूति की चिंता आप न करें, सहानुभूति की जरूरत आज आपको ज्यादा है. मुख्यमंत्री को आपके लिए सरकारी प्रवक्ता का पद बना देना चाहिए.”

जूली ने राठौड़ और वसुंधरा राजे के संबंधों पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि एक समय आप वसुंधरा राजे के सबसे बड़े सलाहकार थे. फिर ऐसा क्या हुआ कि आप उनसे दूर हो गए? कौन सा राज है जिसने आपको हाशिए पर ला दिया?

दोनों नेताओं की यह जुबानी जंग फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रही. सोशल मीडिया पर इनके बयान तेजी से वायरल हो रहे हैं. राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि रिफ़ाइनरी जैसे बड़े मुद्दे पर बहस होना चाहिए, लेकिन नेताओं की यह तकरार अब व्यक्तिगत तंज में बदल चुकी है. 

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 07 Dec 2025 01:41 PM (IST)
Barmer Refinery Barmer News RAJASTHAN NEWS
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Embed widget