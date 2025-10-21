जैसलमेर में डबल मर्डर: व्यापारी और मुनीम की धारदार हथियार से हत्या, सांसद बेनीवाल ने जताया शोक

जैसलमेर के मोहनगढ़ में अनाज व्यापारी और उसके मुनीम की धारदार हथियार से हत्या करने का मामला सामने आया है, जहां पर व्यापारी मदनलाल सारस्वत और मुनीम रेंवतराम के शव मंडी से 6 किलोमीटर दूर पाए गए.

मंदिर के पुजारी ने दो शव लहूलुहान हालत में देखें. जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एफएसएल टीम को जांच के लिए बुलाया. फिलहाल हथियारों का कोई सुराग नहीं, दीपावली की रात की बताई जा रही है घटना.

पुलिस जांच और मौके का मुआयना

मोहनगढ़ मंडी में अनाज व्यापारी और उसके मुनीम के डबल मर्डर का मामला सामने आया है. घटना के बाद पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और उसी के आधार पर जांच की जा रही है. वहीं इस घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पुलिस जाप्ता भी तैनात किया है. इस घटना के विरोध में व्यापारियों ने हमलावरों को जल्द पकड़ने की मांग की है.

स्थानीय लोगों में आक्रोश और जांच तेज

मंडी परिसर में हुई इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी आक्रोश है. बताया जा रहा है कि यह घटना दीपावली की रात की है. सुबह मंदिर के पुजारी ने दो शव लहूलुहान हालत में पड़े देखें. अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला कर दोनों की हत्या करने की आशंका जताई जा रही है. घटना की सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे मौके पर पहुंचे. पुलिस अब परिवार और व्यापारियों से भी जानकारी जुटा रही है, वहीं पुलिस की विशेष टीम अज्ञात हमलावरों की तलाश में जुटी है.

हत्या के बाद गाड़ी लेकर फरार हुए हमलावर

पुलिस के अनुसार मदनलाल ने सोमवार शाम 5 बजे अपनी अल्टो कार में पेट्रोल भरवाया था ताकि रात को पूजा के बाद दोनों गांव जा सके. बताया जा रहा है कि हत्यारे मर्डर करने के बाद उसी गाड़ी को लेकर भागे हैं.