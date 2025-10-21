मुरादाबाद पटाखा बाजार में बवाल, चोरी के शक में नाबालिग लड़के से मारपीट, बेरहमी से पीटा

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में दिवाली पर सजे पटाखा बाजार में मारपीट का मामला सामने आया है, यहां नाबालिग बच्चे को चोरी के शक पीटा गया है. पिटाई का आरोप दुकानदारों पर लगा है, मारपीट की घटना का वीडियो सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आधा दर्जन लोग बच्चे को घेरकर कर रखे हैं, एक व्यक्ति बार-बार बच्चे को थप्पड़ मार रहा है.

जानकारी के मुताबिक, यह मामला मुरादाबाद सदर कोतवाली इलाके क्षेत्र से सामने आया है. आरोप है कि पार्कर इंटर कॉलेज के मैदान में लगी अस्थाई पटाखा दुकान पर एक नाबालिग लड़के ने बम का पैकेट उठाया, जिस पर दुकान मालिक ने चोरी का आरोप लगाते हुए उसकी जमकर पिटाई कर दी.

दुकानदार ने हाथ में लिया कानून

दुकानदार ने कानून अपने हाथ में लेकर युवक को बेरहमी से मारपीट की. घटना का वीडियो किसी ने मौके पर बना लिया और देखते ही देखते वह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में युवक कई बार माफी मांगता दिखाई दे रहा है, लेकिन दुकानदार नहीं रुका. इलाके में वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने दुकानदार की हरकत की निंदा की है. हालांकि, इस मामले में पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है.

मेरठ में पटाखे से लगी घर में आग

उधर, मेरठ में रेलवे रोड थाना क्षेत्र के जैन नगर स्थित आदर्श नगर में राकेश जैन के मकान की दूसरी मंज़िल पर अचानक पटाखे की चिंगारी से मकान में आग लग गई. आगजनी की घटना में मकान में रखा कीमती सामान जलकर राख हो गया. हालांकि, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है. वहीं इस घटना में जनहानि नहीं हुई है.

