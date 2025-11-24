BJP दफ्तर में मंत्रियों की जनसुनवाई पर राजस्थान में गरमाई सियासत, कांग्रेस पर BJP का पलटवार

राजस्थान में मंत्रियों की ओर से एक दिसंबर से बीजेपी दफ्तर में जनसुनवाई किए जाने के फैसले पर कांग्रेस पार्टी ने तंज कसा है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि इस जन सुनवाई का कोई फायदा होने वाला नहीं है. जनसुनवाई पहले भी की गई थी, लेकिन उसे बंद कर दिया गया था. मंत्रियों ने इसलिए मना कर दिया था क्योंकि अधिकारी उनकी कोई बात सुनते नहीं है.

डोटासरा के मुताबिक मंत्रियों की बात उनके विभाग के सचिव तक नहीं मानते हैं. उन्होंने कहा, ''विधायक का फोन एसडीएम तक नहीं उठाता है. मंत्री जिन जिलों के प्रभारी बनाए गए हैं, वहां के कलेक्टर और एसपी उनकी बात नहीं मानते हैं. ऐसे में इस जनसुनवाई का कोई फायदा होने वाला नहीं है. यह कार्यकर्ताओं की नाराजगी पर पानी के छींटे डालने की कोशिश है.''

राजस्थान में बदलाव की शुरुआत हो चुकी- डोटासरा

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आगे कहा, ''राजस्थान में चीफ सेक्रेटरी के बाद अब पर्ची वाले लोग भी जल्द ही बदल जाएंगे. राजस्थान में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है. जल्द ही बड़ी पर्ची वाले लोग भी बदले जाएंगे. ब्यूरोक्रेट से लेकर नेता तक एक दूसरे का पत्ता काटने में लगे हुए हैं. सब मिलकर बड़ी पर्ची का पत्ता काट सकते हैं. अगर पर्ची नहीं बदली तो कांग्रेस पार्टी 2028 में सरकार को बदल देगी.''

'राजस्थान को ब्यूरोक्रेसी के झगड़े से नुकसान हो रहा'

डोटासरा का ये भी कहना है कि राजस्थान को ब्यूरोक्रेसी के झगड़े से नुकसान हो रहा है. पर्ची खुलने से भी नुकसान हुआ है और अगर पर्ची बदलेगी तो भी नुकसान होगा. उन्होंने कहा, ''अंता का उपचुनाव हारने के बाद बीजेपी बौखलाई हुई है. वह हिंदू मुस्लिम कर धार्मिक आधार पर तुष्टिकरण करने की कोशिश कर रही है.

लोगों को गुमराह किया जा रहा है- डोटासरा

उन्होंने कहा, ''भजनलाल शर्मा सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरी तरह फेल साबित हुआ है. मैंने धर्मांतरण को लेकर कोई बयान नहीं दिया और सरकार के मंत्री रोजाना निशाना साध रहे हैं. मंत्रियों को चाहिए कि वह बताएं कि मैने बयान कहां दिया है. लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है.''

बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार

उधर, जनसुनवाई कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस पार्टी के तंज पर बीजेपी ने पलटवार किया है. बीजेपी के प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल का कहना है कि कांग्रेस अपने राज को याद कर इस तरह का बयान दे रही है. जनसुनवाई इसलिए शुरू की जा रही है, क्योंकि जनता की समस्याओं से सरकार सीधे तौर पर रूबरू हो सके.