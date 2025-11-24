Rajasthan Politics: राजस्थान में कांग्रेस का टैलेंट हंट कार्यक्रम शुरू, क्या है मकसद?

राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का टैलेंट हंट कार्यक्रम आज (24 नवंबर) से शुरू हो गया है. इस कार्यक्रम के तहत कांग्रेस पार्टी में प्रवक्ता, पैनलिस्ट और सोशल मीडिया टीम में काम करने के लिए सोमवार (24 नवंबर) से आवेदन शुरू हो गया है. पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती राजस्थान की को-ऑर्डिनेटर बनाई गई हैं. दावेदारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन क्यूआर कोड के जरिए डिजिटल तरीके से ही किया जा सकता है. ऑनलाइन आवेदन 3 दिसंबर तक करना होगा.

कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और टैलेंट हंट कार्यक्रम की राजस्थान की को-ऑर्डिनेटर साधना भारती के मुताबिक 5 और 6 दिसंबर को आवेदन फार्म की स्क्रीनिंग होगी. 9 दिसंबर को क्षेत्रीय स्तर पर इंटरव्यू लिए जाएंगे. 16 दिसंबर को प्रदेश कार्यालय में इंटरव्यू और पैनल डिस्कशन का कार्यक्रम होगा. कांग्रेस पार्टी के विचारों और नीतियों की जानकारी के साथ ही समसामयिक विषयों की जानकारी और बोलने की क्षमता को परखा जाएगा.

कांग्रेस के टैलेंट हंट कार्यक्रम का क्या है मकसद?

प्रवक्ता साधना भारती के साथ ही राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अभियान की लांचिंग की. साथ ही इस कार्यक्रम को लेकर पोस्टर को भी जारी किया गया. इस मौके पर कहा गया कि पार्टी कार्यकर्ताओं और इससे जुड़े लोगों को मंच देने के मकसद से टैलेंट हंट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है.

कांग्रेस में प्रवक्ता और पैनलिस्ट की होगी नियुक्ति

टैलेंट हंट कार्यक्रम के तहत जिलों से लेकर क्षेत्र और प्रदेश स्तर तक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और पैनलिस्ट की नियुक्ति की जाएगी. इसके साथ ही इसके जरिए प्रतिभाशाली लोगों को राष्ट्रीय टीम में भी जगह मिल सकती है. राजस्थान में टैलेंट हंट का यह अभियान पार्टी के प्रदेश मीडिया को-ऑर्डिनेटर स्वर्णिम चतुर्वेदी की मॉनिटरिंग में होगा. स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा, ''टैलेंट हंट कार्यक्रम पार्टी नेता राहुल गांधी की सोच के हिसाब से आयोजित किया जा रहा है.''