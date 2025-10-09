हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानConversion Law: राजस्थान में बना धर्मांतरण कानून, गवर्नर ने दी मंजूरी, जाने उल्लंघन पर कितनी होगी सजा

Conversion Law: राजस्थान में बना धर्मांतरण कानून, गवर्नर ने दी मंजूरी, जाने उल्लंघन पर कितनी होगी सजा

Rajasthan Conversion Law: विधानसभा से पारित धर्मांतरण बिल को गवर्नर की मंजूरी मिल गई है. अब यह कानून बन गया है, जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन पर आजीवन कारावास और 50 लाख रुपये तक जुर्माने लगेगा.

By : मोहम्मद मोईन | Updated at : 09 Oct 2025 09:27 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में लंबे समय से चल रही बहस और राजनीतिक खींचतान के बाद आखिरकार धर्मांतरण बिल अब कानून बन गया है. विधानसभा से ध्वनि मत से पारित इस बिल को गवर्नर हरिभाऊ बागडे ने मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है. अब राज्य में यह कानून लागू हो गया है.

राजस्थान का यह नया कानून “राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन अधिनियम, 2025” के नाम से जाना जाएगा. इसमें आजीवन कारावास तक की सजा और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है. यानी अगर कोई व्यक्ति जबरन, लालच या धोखे से किसी का धर्म बदलवाता है, तो उसे कड़ी सजा दी जा सकेगी.

इसके अलावा, धर्म परिवर्तन से जुड़े सभी अपराध गैर-जमानती होंगे. यानी आरोपी को आसानी से जमानत नहीं मिलेगी. ऐसे मामलों की सुनवाई सेशन कोर्ट में होगी, ताकि इन मामलों में सख्त और तेज कार्रवाई हो सके.

‘घर वापसी’ धर्मांतरण नहीं मानी जाएगी

कानून में यह भी साफ किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने मूल धर्म में वापसी करता है, तो उसे धर्मांतरण नहीं माना जाएगा. मतलब, अगर कोई व्यक्ति पहले सनातन धर्म में था और बाद में किसी अन्य धर्म में चला गया था, तो उसकी घर वापसी को इस कानून के तहत अपराध नहीं माना जाएगा.

सामूहिक धर्मांतरण पर होगी सख्त कार्रवाई

नए कानून में सामूहिक धर्मांतरण को लेकर भी बेहद सख्त प्रावधान हैं. अगर किसी इमारत या स्थान पर सामूहिक धर्म परिवर्तन कराया गया पाया गया, तो उस जगह को बुलडोजर से गिराया जा सकेगा. यह प्रावधान अब तक देश के किसी और राज्य के कानून में नहीं है, जिससे राजस्थान का कानून सबसे सख्त माना जा रहा है.

राजस्थान में धर्मांतरण कानून बनाने की यह तीसरी कोशिश थी. इससे पहले 2005 और 2008 में भी बिल विधानसभा से पारित हुआ था, लेकिन दोनों बार गवर्नर ने मंजूरी नहीं दी थी. इसलिए वे बिल कानून नहीं बन सके थे. अब 2025 में जाकर यह बिल मंजूरी पाकर कानून बन गया है.

सुप्रीम कोर्ट में चुनौती की तैयारी

हालांकि, कई सामाजिक संगठनों और विपक्षी दलों ने इस कानून पर आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि यह कानून संविधान में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है. कुछ संगठन इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं.

गौरतलब है कि देश के 12 राज्यों में पहले से ही धर्मांतरण कानून लागू हैं, और सभी के मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं.

सत्तापक्ष ने किया स्वागत, विपक्ष ने उठाए सवाल

भाजपा नेताओं ने गवर्नर के फैसले का स्वागत करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा का आभार जताया है. उनका कहना है कि इससे राज्य में जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाओं पर रोक लगेगी.

वहीं कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने सरकार के इस कदम पर सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है कि यह कानून समाज में ध्रुवीकरण बढ़ाने का काम करेगा.

और पढ़ें
Published at : 09 Oct 2025 09:27 AM (IST)
Tags :
Conversion Law RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Election 2025 Opinion Poll: तेजस्वी के सिर सजेगा ताज या नीतीश की होगी वापसी, बिहार चुनाव में किसका पलड़ा भारी? पोल ऑफ पोल के हैरान करने वाले आंकड़े
तेजस्वी के सिर सजेगा ताज या नीतीश की होगी वापसी, बिहार चुनाव में किसका पलड़ा भारी? पोल ऑफ पोल के हैरान करने वाले आंकड़े
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़: चिता पर रखने से पहले मनाया बिटिया का जन्मदिन, अंतिम संस्कार से पहले काटा केक, जिसने देखा रो दिया
चिता पर रखने से पहले मनाया बिटिया का जन्मदिन, अंतिम संस्कार से पहले काटा केक, जिसने देखा रो दिया
विश्व
Kamala Harris attack On Trump: 'मैंने कभी इतना दर्द महसूस नहीं किया...' कमला हैरिस ने ट्रंप पर निकाला गुस्सा, पागल तक कह डाला
'मैंने कभी इतना दर्द महसूस नहीं किया...' कमला हैरिस ने ट्रंप पर निकाला गुस्सा, पागल तक कह डाला
क्रिकेट
कब तक जडेजा 4,000 रन और 400 विकेट के आंकड़े को पार कर जाएंगे, टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर का बड़ा दावा
कब तक जडेजा 4,000 रन और 400 विकेट के आंकड़े को पार कर जाएंगे, टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर का बड़ा दावा
Advertisement

वीडियोज

Garba Violence: Bulldozer Action: Gandhinagar में उपद्रवियों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर
Bihar Elections: BJP की संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार, JDU की बैठक आज |
Seat Sharing: Chirag Paswan ने बुलाई Emergency Meeting, 36 सीटों की मांग!
Poisonous Syrup Case: ज़हरीली 'Cough Syrup' का मालिक Ranganathan Govindan Chennai से गिरफ्तार
J&K Security Review: गृह मंत्री Amit Shah की Delhi में High-Level बैठक आज
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Election 2025 Opinion Poll: तेजस्वी के सिर सजेगा ताज या नीतीश की होगी वापसी, बिहार चुनाव में किसका पलड़ा भारी? पोल ऑफ पोल के हैरान करने वाले आंकड़े
तेजस्वी के सिर सजेगा ताज या नीतीश की होगी वापसी, बिहार चुनाव में किसका पलड़ा भारी? पोल ऑफ पोल के हैरान करने वाले आंकड़े
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़: चिता पर रखने से पहले मनाया बिटिया का जन्मदिन, अंतिम संस्कार से पहले काटा केक, जिसने देखा रो दिया
चिता पर रखने से पहले मनाया बिटिया का जन्मदिन, अंतिम संस्कार से पहले काटा केक, जिसने देखा रो दिया
विश्व
Kamala Harris attack On Trump: 'मैंने कभी इतना दर्द महसूस नहीं किया...' कमला हैरिस ने ट्रंप पर निकाला गुस्सा, पागल तक कह डाला
'मैंने कभी इतना दर्द महसूस नहीं किया...' कमला हैरिस ने ट्रंप पर निकाला गुस्सा, पागल तक कह डाला
क्रिकेट
कब तक जडेजा 4,000 रन और 400 विकेट के आंकड़े को पार कर जाएंगे, टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर का बड़ा दावा
कब तक जडेजा 4,000 रन और 400 विकेट के आंकड़े को पार कर जाएंगे, टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर का बड़ा दावा
बॉलीवुड
सलमान खान और ऐश्वर्या राय के झगड़ों को लेकर इस्माइल दरबार ने किया रिएक्ट, बोले- वो बहुत क्लोज थे, हमें बुरा लगा
सलमान खान और ऐश्वर्या राय के झगड़ों को लेकर इस्माइल दरबार ने किया रिएक्ट, बोले- वो बहुत क्लोज थे, हमें बुरा लगा
ट्रेंडिंग
भारत के स्ट्रीट फूड को विदेशी महिला ने कहा बुरा भला, बोला भारत में साफ सफाई अपराध- भड़के यूजर्स
भारत के स्ट्रीट फूड को विदेशी महिला ने कहा बुरा भला, बोला भारत में साफ सफाई अपराध- भड़के यूजर्स
लाइफस्टाइल
करवाचौथ पर सास को ऐसी साड़ी करें गिफ्ट, सालभर देंगी दुआएं
करवाचौथ पर सास को ऐसी साड़ी करें गिफ्ट, सालभर देंगी दुआएं
हेल्थ
गलत खानपान से आंखों की रोशनी पर पड़ सकता है असर, आज ही कर लें इन चीजों से परहेज
गलत खानपान से आंखों की रोशनी पर पड़ सकता है असर, आज ही कर लें इन चीजों से परहेज
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget