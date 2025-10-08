राजस्थान: अजमेर में कांग्रेस पार्षद ने की आत्महत्या, इस वजह से उठाया कदम

अजमेर में कांग्रेस पार्षद की आत्महत्या का मामला सामने आया है, जहां बीमारी से तंग आकर कांग्रेस पार्षद मुनव्वर खान कायमखानी ने सुसाइड कर ली है.

मुनव्वर खान कायमखानी ने बीमारी से परेआन होकर आत्महत्या कर ली. घटना गुलाब बाड़ी फाटक के पास की बताई जा रही है, जहां पार्षद ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी.

मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उन्होंने अपनी मौत के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया है. बताया जा रहा है कि वे लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे.