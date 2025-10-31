हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान के प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने किया भूख हड़ताल का ऐलान, परिवहन विभाग की कार्रवाई का विरोध

राजस्थान के प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने किया भूख हड़ताल का ऐलान, परिवहन विभाग की कार्रवाई का विरोध

Jaipur News: प्राइवेट बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने हड़ताल पर जाने का फैसला आज राजधानी जयपुर में हुई बैठक में लिया है. सरकार के एक्शन से ऑपरेटर्स नाराज दिख रहे हैं.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 31 Oct 2025 10:49 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के जैसलमेर और जयपुर ग्रामीण में चलती बस में आग लगने की घटनाओं के बाद परिवहन विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई के विरोध में राजस्थान के प्राइवेट बस ऑपरेटर्स आज आधी रात से हड़ताल पर जाने की घोषणा कर चुके हैं. राजस्थान प्राइवेट बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने बैठक के बाद आधी रात से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है. हड़ताल की वजह से राजस्थान से संचालित होने वाली साढ़े आठ हजार प्राइवेट बसों का संचालन प्रभावित होगा. इन साढ़े आठ हजार बसों में रोजाना तीन लाख से ज्यादा यात्री सफर करते हैं. 

बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने हड़ताल पर जाने का लिया फैसला 

प्राइवेट बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने हड़ताल पर जाने का फैसला आज राजधानी जयपुर में हुई बैठक में लिया. संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारियों का कहना है कि जैसलमेर और जयपुर ग्रामीण में हुए हादसों के बाद से उनका उत्पीड़न किया जा रहा है. उनकी गाड़ियों को सीज किया जा रहा है. डेढ़-डेढ़ लाख रुपए तक का चालान काटा जा रहा है. 

परिवहन विभाग के साथ चार दिनों पहले हुई बैठक में लिए गए फैसलों को लागू नहीं किया जा रहा है. प्राइवेट बस ऑपरेटर्स का कहना है कि वह सरकार और परिवहन विभाग द्वारा लागू किया जा रहे नियमों को मानने को तैयार हैं. वह अपनी बसों की बॉडी में भी बदलाव को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें मोहलत चाहिए. 

क्या बोले बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष?

राजस्थान प्राइवेट बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा का कहना है कि सरकार को चाहिए कि वह उन्हें 3 महीने का वक्त दे. तीन महीने में वह सभी आवश्यक बदलाव पूरे कर लेंगे. राजेंद्र शर्मा का यह भी कहना है कि सरकार प्राइवेट बस ऑपरेटर्स पर तो शिकंजा कसती है, लेकिन इन्हीं शर्तों में चलने वाली रोडवेज की बसों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती. 

प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की हड़ताल की वजह से कल से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. अब देखना यह होगा कि क्या सरकार प्राइवेट बस ऑपरेटर्स के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाकर विवाद का कोई हल निकालती है या नहीं. 

दूसरे राज्यों में भी दिखेगा हड़ताल का असर

राजस्थान से देश के 20 से ज्यादा राज्यों के लिए प्राइवेट बसें चलती हैं. हड़ताल का असर अकेले राजस्थान ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी पड़ने की उम्मीद है. प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने आज जयपुर में बैठक के बाद प्रदर्शन और नारेबाजी भी की. 

सरकार और परिवहन विभाग के खिलाफ नारेबाजी की गई. हालांकि परिवहन विभाग और बस ऑपरेटर्स के बीच छिड़े विवाद का खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है. बसों में आग लगने से यात्रियों की ही जान जा रही है और अब हड़ताल से उन्हें ही सफर करने में मुश्किल होगी.

और पढ़ें
Published at : 31 Oct 2025 10:48 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Government RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'असली वोटर्स के नाम हटाए गए तो...', SIR पर भड़की टीएमसी, कहा- बंगाल में डर का माहौल
'असली वोटर्स के नाम हटाए गए तो...', SIR पर भड़की टीएमसी, कहा- बंगाल में डर का माहौल
राजस्थान
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
बॉलीवुड
Aditya Sarpotdar Interview: 'थामा' ने क्यों सिकंदर का खून चूसा, बेताल ज्यादा ताकतवर या वैंपायर? जानें क्या बताया डायरेक्टर ने
'थामा' ने क्यों सिकंदर का खून चूसा, बेताल ज्यादा ताकतवर या वैंपायर? आदित्य सरपोतदार ने बताया
क्रिकेट
IND vs AUS: हेजलवुड OUT, तीसरे टी20 के लिए बदली ऑस्ट्रेलियाई टीम, देखें किसे मिली एंट्री और कौन बाहर?
हेजलवुड OUT, तीसरे टी20 के लिए बदली ऑस्ट्रेलियाई टीम, देखें किसे मिली एंट्री और कौन बाहर?
Advertisement

वीडियोज

कैसे हुई अनंत और दुलारचंद की भिड़ंत?
वादों की बौछार...कैसे पूरा करोगे 'सरकार'?
दुलारचंद हत्याकांड की 'अनंत'कथा!
वादों की बौछार में कौन बनेगा विजेता?
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने अपनी एक्टिंग और प्रोडक्शन से बिखेरी चमक, एक औसत कहानी को बना दिया खास.
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'असली वोटर्स के नाम हटाए गए तो...', SIR पर भड़की टीएमसी, कहा- बंगाल में डर का माहौल
'असली वोटर्स के नाम हटाए गए तो...', SIR पर भड़की टीएमसी, कहा- बंगाल में डर का माहौल
राजस्थान
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
बॉलीवुड
Aditya Sarpotdar Interview: 'थामा' ने क्यों सिकंदर का खून चूसा, बेताल ज्यादा ताकतवर या वैंपायर? जानें क्या बताया डायरेक्टर ने
'थामा' ने क्यों सिकंदर का खून चूसा, बेताल ज्यादा ताकतवर या वैंपायर? आदित्य सरपोतदार ने बताया
क्रिकेट
IND vs AUS: हेजलवुड OUT, तीसरे टी20 के लिए बदली ऑस्ट्रेलियाई टीम, देखें किसे मिली एंट्री और कौन बाहर?
हेजलवुड OUT, तीसरे टी20 के लिए बदली ऑस्ट्रेलियाई टीम, देखें किसे मिली एंट्री और कौन बाहर?
इंडिया
'बदलाव के दौर से गुजर रहा भारत, डरने की...', पड़ोसी देशों में तख्तापलट पर NSA अजित डोभाल का बड़ा बयान
'बदलाव के दौर से गुजर रहा भारत, डरने की...', पड़ोसी देशों में तख्तापलट पर NSA अजित डोभाल का बड़ा बयान
मध्य प्रदेश
Watch: क्रेन हवा में अटकी तो सतना सांसद ने ऑपरेटर को जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल
Watch: क्रेन हवा में अटकी तो सतना सांसद ने ऑपरेटर को जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल
हेल्थ
Delhi Air Pollution: दिल्ली की हवा को क्या चीज बनाती है जहरीला, पराली से लेकर धुआं तक... किस चीज के लिए क्या जिम्मेदार?
दिल्ली की हवा को क्या चीज बनाती है जहरीला, पराली से लेकर धुआं तक... किस चीज के लिए क्या जिम्मेदार?
यूटिलिटी
300 यूनिट फ्री बिजली के लिए फ्लैट में कितने मेगावॉट का सोलर पैनल जरूरी? जानें सूर्य घर योजना के नियम
300 यूनिट फ्री बिजली के लिए फ्लैट में कितने मेगावॉट का सोलर पैनल जरूरी? जानें सूर्य घर योजना के नियम
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
ENT LIVE
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Embed widget