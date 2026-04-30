राजस्थान के गंगानगर में पेयजल की समस्या को लेकर बैठक में पहुंचे विधायक जयदीप बिहानी पर हमला हो गया. दरअसल विधायक पेयजल की समस्या को लेकर लोगों की शिकायत सुनने और समाधान के लिए बैठक में पहुंचे थे, लेकिन बैठक के दौरान हालात बिगड़ गए. बैठक के दौरान जिन अधिकारियों ने हमला किया उनको डिटेन कर लिया गया है. वहीं घटना के बाद इलाके में माहौल तनावपूर्ण बन गया.

सुरक्षा पर खड़े हुए सवाल

वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है और इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई है. इस घटना के बाद शहर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं.

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आंख के पास आई चोट

जानकारी के अनुसार आरयूआईडीपी के अधिकारियों पर हमले का आरोप लगा है. वहीं आरयूआईडीपी के सहायक अभियंता जगन्नाथ बैरवा, प्रोजेक्ट मैनेजर शाहनवाज ने हमला किया है. विधायक के चेहरे और आंख के पास चोट आई है. पुलिस मौके पर पहुंच गई.

दोनों अधिकारी राउंड अप

ये विधायक सेवा केंद्र का पूरा मामला है. पुलिस ने दोनों अधिकारियों को राउंड आप कर लिया है. विधायक ने कहा कि एलएनटी ओर आरयूआईडीपी ने शहर का बेडा गर्क कर दिया है. आज इनको इस बारे में कहा तो मेरे ऊपर इन्होंने हमला बोल दिया. इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है.

पहले भी विवादों में रहे बिहानी

बता दें कि विधायक जयदीप बिहानी लंबे समय से विवादों में चल रहे हैं. इससे पूर्व जिला कलेक्टर की रैली के अंदर कलेक्टर से उनका विवाद हो गया था. उसके बाद में कार्य को लेकर दो दिन पूर्व भी एक ठेकेदार से गाली गलौज का भी आरोप लगा था. अब तीसरी बार जब उन्होंने अधिकारियों को यह कहा है तो तीसरी बार अधिकारियों ने उन पर हमला कर दिया है. बिहानी लंबे समय से विवादों में चल रहे हैं.

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