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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: केकड़ी में टीचर पर छेड़छाड़ का आरोप, छात्राओं का फूटा गुस्सा, जाम की सड़क

राजस्थान: केकड़ी में टीचर पर छेड़छाड़ का आरोप, छात्राओं का फूटा गुस्सा, जाम की सड़क

Kekri News In Hindi: केकड़ी के बघेरा गांव के सरकारी स्कूल में छात्राओं ने शिक्षक पर छेड़छाड़ और गलत व्यवहार का आरोप लगाया. कार्रवाई की मांग को लेकर 3 घंटे तक हंगामा और सड़क जाम रहा.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 12 Aug 2026 04:12 PM (IST)
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राजस्थान के केकड़ी के बघेरा गांव स्थित सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छात्राओं से कथित छेड़छाड़ और गलत व्यवहार के आरोप को लेकर बुधवार (12 अगस्त) को जमकर हंगामा हुआ. छात्राओं और ग्रामीणों का गुस्सा स्कूल के बाहर देखने को मिला. बड़ी संख्या में छात्राएं स्कूल से बाहर निकल आईं और शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया.

प्रदर्शन कर रही छात्राओं का आरोप है कि संबंधित शिक्षक के व्यवहार को लेकर वे काफी समय से परेशान थीं. छात्राओं का कहना है कि स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को डर के माहौल में नहीं, बल्कि सुरक्षित माहौल में पढ़ने का अधिकार है.

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छात्राओं और ग्रामीणों ने प्रशासन से पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराने की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक आरोपी शिक्षक को स्कूल से हटाया जाए या तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए.

जांच प्रभावित होने की जताई आशंका

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शिक्षक के स्कूल में रहने से छात्राओं पर दबाव बना रह सकता है और मामले की जांच भी प्रभावित हो सकती है. इसी मांग को लेकर छात्राओं और ग्रामीणों ने स्कूल के बाहर नारेबाजी की और सड़क पर जाम लगा दिया.

मौके पर पहुंचे अधिकारी, कार्रवाई का भरोसा

हंगामे की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने छात्राओं और ग्रामीणों से बातचीत की और उनकी शिकायत सुनी. अधिकारियों ने मामले की जांच कराने का भरोसा दिया.

अधिकारियों ने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर नियम के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद प्रदर्शन खत्म कराने और सड़क पर लगा जाम खुलवाने की कोशिश शुरू की गई.

करीब तीन घंटे तक चले हंगामे के बाद अधिकारियों ने छात्राओं को समझा-बुझाकर सड़क से वापस स्कूल भेजा. इसके बाद स्थिति सामान्य करने की कोशिश की गई.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 12 Aug 2026 04:11 PM (IST)
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