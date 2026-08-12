राजस्थान: केकड़ी में टीचर पर छेड़छाड़ का आरोप, छात्राओं का फूटा गुस्सा, जाम की सड़क

राजस्थान के केकड़ी के बघेरा गांव स्थित सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छात्राओं से कथित छेड़छाड़ और गलत व्यवहार के आरोप को लेकर बुधवार (12 अगस्त) को जमकर हंगामा हुआ. छात्राओं और ग्रामीणों का गुस्सा स्कूल के बाहर देखने को मिला. बड़ी संख्या में छात्राएं स्कूल से बाहर निकल आईं और शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया.

प्रदर्शन कर रही छात्राओं का आरोप है कि संबंधित शिक्षक के व्यवहार को लेकर वे काफी समय से परेशान थीं. छात्राओं का कहना है कि स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को डर के माहौल में नहीं, बल्कि सुरक्षित माहौल में पढ़ने का अधिकार है.

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छात्राओं और ग्रामीणों ने प्रशासन से पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराने की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक आरोपी शिक्षक को स्कूल से हटाया जाए या तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए.

जांच प्रभावित होने की जताई आशंका

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शिक्षक के स्कूल में रहने से छात्राओं पर दबाव बना रह सकता है और मामले की जांच भी प्रभावित हो सकती है. इसी मांग को लेकर छात्राओं और ग्रामीणों ने स्कूल के बाहर नारेबाजी की और सड़क पर जाम लगा दिया.

मौके पर पहुंचे अधिकारी, कार्रवाई का भरोसा

हंगामे की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने छात्राओं और ग्रामीणों से बातचीत की और उनकी शिकायत सुनी. अधिकारियों ने मामले की जांच कराने का भरोसा दिया.

अधिकारियों ने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर नियम के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद प्रदर्शन खत्म कराने और सड़क पर लगा जाम खुलवाने की कोशिश शुरू की गई.

करीब तीन घंटे तक चले हंगामे के बाद अधिकारियों ने छात्राओं को समझा-बुझाकर सड़क से वापस स्कूल भेजा. इसके बाद स्थिति सामान्य करने की कोशिश की गई.

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