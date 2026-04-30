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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan Census 2027: जनगणना से पहले टोंक कलेक्टर टीना डाबी की जनता से अपील- 'अपनी सही जानकारी दें, गोपनीय रहेगी'

Rajasthan Census 2027: जनगणना से पहले टोंक कलेक्टर टीना डाबी की जनता से अपील- 'अपनी सही जानकारी दें, गोपनीय रहेगी'

Rajasthan Census 2027: टोंक जिला कलक्टर और प्रमुख जनगणना अधिकारी टीना डाबी ने जिले में आगामी जनगणना 2027 को लेकर नागरिकों से सक्रिय सहयोग करने की अपील की है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 30 Apr 2026 01:57 PM (IST)
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राजस्थान के टोंक जिला कलक्टर और प्रमुख जनगणना अधिकारी टीना डाबी ने जिले के नागरिकों से आगामी जनगणना 2027 में सक्रिय सहयोग करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि देश में जनगणना का कार्य शुरू हो चुका है और यह केवल जनसंख्या की गिनती नहीं बल्कि एक वैधानिक और अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है.

जनगणना से प्राप्त आंकड़े किसी भी जिले, राज्य और देश के विकास की आधारशिला होते हैं, जिनके आधार पर सरकार और प्रशासन नीतियां बनाते हैं और विभिन्न योजनाओं को लागू करते हैं. इससे समाज के सभी वर्गों के समावेशी विकास में मदद मिलती है.

जिले में 16 मई से 14 जून 206 तक चलेगी जनगणना 

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण और मकान गणना का क्षेत्रीय कार्य 16 मई 2026 से शुरू होकर 14 जून 2026 तक चलेगा. इस दौरान जनगणना कर्मी घर-घर जाकर आवश्यक जानकारी एकत्रित करेंगे. इसके साथ ही इस बार एक नई सुविधा भी दी गई है, जिसके तहत 1 मई से 16 मई 2026 तक नागरिक स्वयं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने परिवार का विवरण दर्ज कर सकते हैं. इस स्व-गणना की सुविधा से पूरी प्रक्रिया सरल, तेज और सटीक बनेगी.

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नागरिकों की जानकारी को रखा जाएगा गोपनीय

जिला कलक्टर टीना डाबी ने नागरिकों से आग्रह किया कि जब भी जनगणना कर्मी उनके पास आएं, तो उन्हें सही और स्पष्ट जानकारी दें. उन्होंने आश्वस्त किया कि आपकी दी गई सभी जानकारी को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा, इसलिए जानकारी देने में किसी भी प्रकार का संकोच ना करें. उन्होंने कहा कि नागरिकों का यह सहयोग न केवल जिले के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा बल्कि विकसित राजस्थान के निर्माण में भी अहम योगदान देगा. इसलिए सभी को मिलकर जनगणना 2027 को सफल बनाना चाहिए.

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Published at : 30 Apr 2026 01:57 PM (IST)
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Tonk News RAJASTHAN NEWS Census 2026
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