मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग, डूंगरपुर में BAP का प्रदर्शन

राजस्थान के डूंगरपुर मे मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग को लेकर डूंगरपुर में भारत आदिवासी पार्टी (BAP) ने जोरदार प्रदर्शन किया. श्री भोगीलाल पंड्या राजकीय महाविद्यालय के खेल मैदान से बड़ी संख्या में BAP कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली. रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्री गेट के बाहर धरना-प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.

प्रदर्शन के दौरान BAP कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ आक्रोश जताते हुए पुतला भी फूंका. इसके बाद पार्टी की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग की गई.

मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मांग

BAP नेताओं ने कहा कि मानगढ़ धाम आदिवासी समाज के लिए केवल एक धार्मिक या पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि इतिहास, संघर्ष और बलिदान की पहचान है. मानगढ़ की धरती आदिवासी समाज के सैकड़ों लोगों की शहादत की गवाह रही है. ऐसे में इस ऐतिहासिक स्थल को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देकर देशभर में इसकी ऐतिहासिक विरासत को सम्मान दिया जाना चाहिए.

पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि लंबे समय से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग उठाई जा रही है, लेकिन अभी तक इस दिशा में ठोस निर्णय नहीं लिया गया है. इसी को लेकर BAP ने सड़क पर उतरकर सरकार के सामने अपनी मांग रखी.

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कॉलेज मैदान से निकली रैली, कलेक्ट्रेट पर धरना

प्रदर्शन की शुरुआत श्री भोगीलाल पंड्या राजकीय महाविद्यालय के खेल मैदान से हुई. यहां बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक एकत्र हुए. इसके बाद रैली के रूप में सभी जिला कलेक्ट्रेट की ओर रवाना हुए. कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं ने मुख्य गेट के बाहर धरना दिया. इस दौरान मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने और आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग की गई.

पुतला फूंककर जताया विरोध

धरना-प्रदर्शन के दौरान BAP कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध स्वरूप पुतला फूंका. प्रदर्शन के चलते कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर राजनीतिक माहौल गरम नजर आया. कार्यकर्ताओं ने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन को आगे भी जारी रखा जाएगा.

जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

प्रदर्शन के बाद BAP की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया. ज्ञापन के जरिए मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने सहित आदिवासी समाज की भावनाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार से सकारात्मक कार्रवाई की मांग की गई.

BAP जिलाध्यक्ष अनुतोष रोत ने सरकार पर साधा निशाना

प्रदर्शन के बाद BAP जिलाध्यक्ष अनुतोष रोत मीडिया से रूबरू हुए. उन्होंने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं दिए जाने को लेकर सरकार पर नाराजगी जताई. रोत ने कहा कि मानगढ़ आदिवासी समाज की आस्था, इतिहास और बलिदान से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है. इसे राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिलना आदिवासी समाज के सम्मान से जुड़ा विषय है.

उन्होंने कहा कि सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए जल्द सकारात्मक निर्णय करना चाहिए. रोत ने यह भी संकेत दिया कि यदि मांग पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी आंदोलन को और व्यापक रूप दे सकती है.

आने वाले दिनों में आंदोलन तेज करने की चेतावनी

BAP नेताओं ने कहा कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिलाने की मांग केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह आदिवासी समाज के इतिहास और शहीदों के सम्मान से जुड़ा विषय है. पार्टी ने सरकार से मांग पूरी करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की अपील की है.

डूंगरपुर में हुए इस प्रदर्शन के जरिए BAP ने एक बार फिर मानगढ़ धाम के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है. अब देखना होगा कि सरकार की ओर से इस मांग पर क्या रुख सामने आता है.

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