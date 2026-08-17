Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानमानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग, डूंगरपुर में BAP का प्रदर्शन

मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग, डूंगरपुर में BAP का प्रदर्शन

Dungarpur News In Hindi: डूंगरपुर में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर BAP ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला भी फूंका.

Written By : सादिक़ अली, डूंगरपुर |  Updated at : 17 Aug 2026 10:16 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के डूंगरपुर मे मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग को लेकर डूंगरपुर में भारत आदिवासी पार्टी (BAP) ने जोरदार प्रदर्शन किया. श्री भोगीलाल पंड्या राजकीय महाविद्यालय के खेल मैदान से बड़ी संख्या में BAP कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली. रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्री गेट के बाहर धरना-प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.

प्रदर्शन के दौरान BAP कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ आक्रोश जताते हुए पुतला भी फूंका. इसके बाद पार्टी की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग की गई.

मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मांग

BAP नेताओं ने कहा कि मानगढ़ धाम आदिवासी समाज के लिए केवल एक धार्मिक या पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि इतिहास, संघर्ष और बलिदान की पहचान है. मानगढ़ की धरती आदिवासी समाज के सैकड़ों लोगों की शहादत की गवाह रही है. ऐसे में इस ऐतिहासिक स्थल को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देकर देशभर में इसकी ऐतिहासिक विरासत को सम्मान दिया जाना चाहिए.

पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि लंबे समय से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग उठाई जा रही है, लेकिन अभी तक इस दिशा में ठोस निर्णय नहीं लिया गया है. इसी को लेकर BAP ने सड़क पर उतरकर सरकार के सामने अपनी मांग रखी.

'अगर जिताऊ हों तो...', एक परिवार के 4 लोगों को टिकट वाले बयान पर रंधावा की सफाई

कॉलेज मैदान से निकली रैली, कलेक्ट्रेट पर धरना

प्रदर्शन की शुरुआत श्री भोगीलाल पंड्या राजकीय महाविद्यालय के खेल मैदान से हुई. यहां बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक एकत्र हुए. इसके बाद रैली के रूप में सभी जिला कलेक्ट्रेट की ओर रवाना हुए. कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं ने मुख्य गेट के बाहर धरना दिया. इस दौरान मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने और आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग की गई.

पुतला फूंककर जताया विरोध

धरना-प्रदर्शन के दौरान BAP कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध स्वरूप पुतला फूंका. प्रदर्शन के चलते कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर राजनीतिक माहौल गरम नजर आया. कार्यकर्ताओं ने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन को आगे भी जारी रखा जाएगा.

जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

प्रदर्शन के बाद BAP की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया. ज्ञापन के जरिए मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने सहित आदिवासी समाज की भावनाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार से सकारात्मक कार्रवाई की मांग की गई.

BAP जिलाध्यक्ष अनुतोष रोत ने सरकार पर साधा निशाना

प्रदर्शन के बाद BAP जिलाध्यक्ष अनुतोष रोत मीडिया से रूबरू हुए. उन्होंने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं दिए जाने को लेकर सरकार पर नाराजगी जताई. रोत ने कहा कि मानगढ़ आदिवासी समाज की आस्था, इतिहास और बलिदान से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है. इसे राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिलना आदिवासी समाज के सम्मान से जुड़ा विषय है.

उन्होंने कहा कि सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए जल्द सकारात्मक निर्णय करना चाहिए. रोत ने यह भी संकेत दिया कि यदि मांग पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी आंदोलन को और व्यापक रूप दे सकती है.
आने वाले दिनों में आंदोलन तेज करने की चेतावनी

BAP नेताओं ने कहा कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिलाने की मांग केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह आदिवासी समाज के इतिहास और शहीदों के सम्मान से जुड़ा विषय है. पार्टी ने सरकार से मांग पूरी करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की अपील की है.

डूंगरपुर में हुए इस प्रदर्शन के जरिए BAP ने एक बार फिर मानगढ़ धाम के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है. अब देखना होगा कि सरकार की ओर से इस मांग पर क्या रुख सामने आता है.

BJP की नई राष्ट्रीय कमेटी में वसुंधरा राजे का नाम है या नहीं?

About the author सादिक़ अली, डूंगरपुर

सादिक अली राजस्थान के डूंगरपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनके पास पत्रकारिता का 20 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP News से जुड़े हैं. इससे पहले वे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. क्राइम और राजनीति की खबरों पर उनकी विशेष पकड़ है. डूंगरपुर जिले की जमीनी हकीकत और हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनकी पैनी नजर रहती है. सटीक, तेज और भरोसेमंद पत्रकारिता उनकी पहचान है.
Read More
Published at : 17 Aug 2026 10:15 PM (IST)
Tags :
Dungarpur News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग, डूंगरपुर में BAP का प्रदर्शन
मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग, डूंगरपुर में BAP का प्रदर्शन
राजस्थान
सीकर: निकाय आरक्षण लॉटरी से चुनावी सरगर्मी तेज, कई वार्डों में समीकरण बदले
सीकर: निकाय आरक्षण लॉटरी से चुनावी सरगर्मी तेज, कई वार्डों में समीकरण बदले
राजस्थान
जयपुर: स्कूलों में मीडिया बैन! फैसले पर घिरी भजनलाल सरकार
जयपुर: स्कूलों में मीडिया बैन! फैसले पर घिरी भजनलाल सरकार
राजस्थान
जोधपुर: गेमिंग ऐप से नाबालिग लड़कियों को फांसा, 2 गिरफ्तार
जोधपुर: गेमिंग ऐप से नाबालिग लड़कियों को फांसा, 2 गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Himanshi Khurana का बड़ा खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था भगवान को धोखा देने का डर
Lalit Modi ने ठुकराई Bigg Boss 20 में एंट्री की खबर, Salman Khan के शो पर दिया बड़ा बयान
Shah Rukh Khan, Ajay Devgn और Tiger Shroff को Vimal Elaichi Ad पर Maharashtra FDA का नोटिस
Sansani: कैमरे में कैद मर्डर की LIVE पिक्चर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जनगणना 2027 में OBC कॉलम पर कांग्रेस का बड़ा प्लान, दिल्ली में होगी बैठक
जनगणना 2027 में OBC कॉलम पर कांग्रेस का बड़ा प्लान, दिल्ली में होगी बैठक
झारखंड
रांची प्रोटेस्ट: JSSC CGL एग्जाम रद्द, CM हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान
रांची प्रोटेस्ट: JSSC CGL एग्जाम रद्द, CM हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान
क्रिकेट
गॉल टेस्ट के चौथे दिन कैसा रहेगा मौसम, बारिश बिगाड़ेगी टीम इंडिया का खेल? जानिए
गॉल टेस्ट के चौथे दिन कैसा रहेगा मौसम, बारिश बिगाड़ेगी टीम इंडिया का खेल? जानिए
रीजनल सिनेमा
आम्रपाली दुबे ने पवन सिंह को दिया शादी का ऑफर, काजल राघवानी ने तेज प्रताप संग रचाया 'रास'
आम्रपाली दुबे ने पवन सिंह को दिया शादी का ऑफर, काजल राघवानी ने तेज प्रताप संग रचाया 'रास'
विश्व
क्या ईरान पर परमाणु हथियारों से हमला करेंगे ट्रंप? कांग्रेसवुमन के दावे से हड़कंप
क्या ईरान पर परमाणु हथियारों से हमला करेंगे ट्रंप? कांग्रेसवुमन के दावे से हड़कंप
इंडिया
संगठन में वापसी पर स्मृति ईरानी का पहला रिएक्शन, 'मेरे जैसे कार्यकर्ता का...'
संगठन में वापसी पर स्मृति ईरानी का पहला रिएक्शन, 'मेरे जैसे कार्यकर्ता का...'
ट्रेंडिंग
एक्सप्रेसवे पर दौड़ता रहा घोड़ा, पीछे भागी NHAI टीम- वीडियो वायरल
एक्सप्रेसवे पर दौड़ता रहा घोड़ा, पीछे भागी NHAI टीम- वीडियो वायरल
शिक्षा
Bhawana Kanth: IAF की भावना कंठ बनीं पहली महिला फाइटर कॉम्बैट लीडर, कितनी मिलेगी सैलरी?
IAF की भावना कंठ बनीं पहली महिला फाइटर कॉम्बैट लीडर, कितनी मिलेगी सैलरी?
ENT LIVE
Lalit Modi ने Bigg Boss 20 में एंट्री की खबरों को बताया Fake News, Legal Notice भी भेजा
Lalit Modi ने Bigg Boss 20 में एंट्री की खबरों को बताया Fake News, Legal Notice भी भेजा
ENT LIVE
Deepika Padukone ने Raaka की शूटिंग की पूरी, Pregnancy के चलते पहले पूरे किए अपने सीन्स
Deepika Padukone ने Raaka की शूटिंग की पूरी, Pregnancy के चलते पहले पूरे किए अपने सीन्स
ENT LIVE
Himanshi Khurana का खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था ‘भगवान को धोखा’ देने का डर
Himanshi Khurana का खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था ‘भगवान को धोखा’ देने का डर
ENT LIVE
Akhil Sachdeva का बड़ा खुलासा, Emraan Hashmi के लिए बनाया खास गाना
Akhil Sachdeva का बड़ा खुलासा, Emraan Hashmi के लिए बनाया खास गाना
ENT LIVE
Sunita Ahuja के ‘Sugar Daddy’ बयान पर Govinda का पलटवार, बोले- ‘हद में रहिए’
Sunita Ahuja के ‘Sugar Daddy’ बयान पर Govinda का पलटवार, बोले- ‘हद में रहिए’
Embed widget