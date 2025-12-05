राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरी प्रक्रिया केवल राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए रची जा रही साजिश है. शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन में 'वोट चोर गद्दी छोड़ो' महारैली को लेकर समीक्षा बैठक में डोटासरा ने पदाधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की.

डोटासरा ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि सीकर में 60 हजार से ज्यादा लोगों की पहचान निर्वाचन आयोग अब तक नहीं कर पाया है. उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया. कांग्रेस नेता ने कहा कि किसी को वोट से वंचित करना लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा प्रहार है. यह प्रक्रिया संविधान की मूल भावना के खिलाफ है.

पहले की चेतावनी दोहराई जा रही है

डोटासरा ने आरोप लगाया कि एसआईआर की प्रक्रिया में वही गड़बड़ियां दोहराई जा रही हैं जिनकी पहले चेतावनी दी गई थी. लेकिन प्रशासन और चुनाव आयोग इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "यह साजिश केवल राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए रची जा रही है. आम लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है."

प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कहा कि भारत की नागरिकता जांचने का अधिकार चुनाव आयोग का नहीं है. यह काम किसी और संस्था का है, न कि चुनाव आयोग का. डोटासरा ने तंज कसते हुए सवाल उठाया कि ज्ञानेश कुमार की नागरिकता जांचने में क्या उतनी ही तत्परता दिखाई गई जितनी आम लोगों की पहचान में दिखाई जा रही है?

मंत्री घुसपैठियों का नाम क्यों ले रहे हैं

बैठक से पहले डोटासरा ने सरकार से सवाल किया कि कई मंत्री घुसपैठियों का नाम लेकर प्रक्रिया करने की बात क्यों कर रहे हैं. उन्होंने पूछा, "जिन लोगों के नाम काटे जाएंगे, उन्हें क्या अमेरिका की तरह डिपोर्ट करके भेजा जाएगा. जैसे अमेरिका ने भारतीयों को वापस भेजा था, क्या वैसा ही यहां भी होगा."

डोटासरा ने कहा कि 'वोट चोर गद्दी छोड़ो' महारैली बड़ी होने वाली है और प्रदेश भर से बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होंगे. कांग्रेस एसआईआर के खिलाफ जनता को जागरूक करने और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए यह रैली आयोजित कर रही है.

खाद की कमी पर भी उठाए सवाल

डोटासरा ने खाद आपूर्ति व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि किसानों को आधार कार्ड लेकर नोटबंदी जैसी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है. यह व्यवस्था किसानों के लिए बेहद परेशानी का सबब बन रही है और सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है.

खेलो इंडिया में अनियमितताओं का आरोप

प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर भी गोविंद सिंह डोटासरा ने सवाल उठाए. उन्होंने खेलो इंडिया के कामों में कई अनियमितताओं की ओर इशारा किया. डोटासरा ने आरोप लगाया कि दौड़ में खिलाड़ी अकेले दौड़ रहे थे और करोड़ों का बजट यूं ही एडजस्ट कर दिया गया. राज्य और केंद्र द्वारा मिले 20 और 60 करोड़ के फंड में भारी गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया.

सोसाइटी के पट्टे न कटने से भूमाफियाओं को फायदा

पीसीसी चीफ डोटासरा ने यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि सोसाइटी के नए पट्टे नहीं कटने से भूमाफियाओं को फायदा होगा. उन्होंने कहा, "इससे भूमाफियाओं की मौज हो जाएगी और प्रदेश को राजस्व का भारी नुकसान होगा. सरकार को इस मामले में तुरंत ध्यान देना चाहिए."

कांग्रेस ने राज्य सरकार की नीतियों को लेकर लगातार सवाल उठाए हैं और आने वाले दिनों में इन मुद्दों को और जोरदार तरीके से उठाने की तैयारी कर रही है.