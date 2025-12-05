हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'सीकर में 60 हजार लोगों की पहचान नहीं कर पाया चुनाव आयोग', डोटासरा ने बताया लोकतंत्र के लिए खतरा

'सीकर में 60 हजार लोगों की पहचान नहीं कर पाया चुनाव आयोग', डोटासरा ने बताया लोकतंत्र के लिए खतरा

Sikar News:राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि सीकर में 60 हजार से ज्यादा लोगों की पहचान नहीं हो पाई है जो लोकतंत्र के लिए खतरा है.

By : मुबारिक खान | Edited By: जतिन राय | Updated at : 05 Dec 2025 03:10 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरी प्रक्रिया केवल राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए रची जा रही साजिश है. शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन में 'वोट चोर गद्दी छोड़ो' महारैली को लेकर समीक्षा बैठक में डोटासरा ने पदाधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की.

डोटासरा ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि सीकर में 60 हजार से ज्यादा लोगों की पहचान निर्वाचन आयोग अब तक नहीं कर पाया है. उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया. कांग्रेस नेता ने कहा कि किसी को वोट से वंचित करना लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा प्रहार है. यह प्रक्रिया संविधान की मूल भावना के खिलाफ है.

पहले की चेतावनी दोहराई जा रही है

डोटासरा ने आरोप लगाया कि एसआईआर की प्रक्रिया में वही गड़बड़ियां दोहराई जा रही हैं जिनकी पहले चेतावनी दी गई थी. लेकिन प्रशासन और चुनाव आयोग इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "यह साजिश केवल राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए रची जा रही है. आम लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है."

प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कहा कि भारत की नागरिकता जांचने का अधिकार चुनाव आयोग का नहीं है. यह काम किसी और संस्था का है, न कि चुनाव आयोग का. डोटासरा ने तंज कसते हुए सवाल उठाया कि ज्ञानेश कुमार की नागरिकता जांचने में क्या उतनी ही तत्परता दिखाई गई जितनी आम लोगों की पहचान में दिखाई जा रही है?

मंत्री घुसपैठियों का नाम क्यों ले रहे हैं

बैठक से पहले डोटासरा ने सरकार से सवाल किया कि कई मंत्री घुसपैठियों का नाम लेकर प्रक्रिया करने की बात क्यों कर रहे हैं. उन्होंने पूछा, "जिन लोगों के नाम काटे जाएंगे, उन्हें क्या अमेरिका की तरह डिपोर्ट करके भेजा जाएगा. जैसे अमेरिका ने भारतीयों को वापस भेजा था, क्या वैसा ही यहां भी होगा."

डोटासरा ने कहा कि 'वोट चोर गद्दी छोड़ो' महारैली बड़ी होने वाली है और प्रदेश भर से बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होंगे. कांग्रेस एसआईआर के खिलाफ जनता को जागरूक करने और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए यह रैली आयोजित कर रही है.

खाद की कमी पर भी उठाए सवाल

डोटासरा ने खाद आपूर्ति व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि किसानों को आधार कार्ड लेकर नोटबंदी जैसी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है. यह व्यवस्था किसानों के लिए बेहद परेशानी का सबब बन रही है और सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है.

खेलो इंडिया में अनियमितताओं का आरोप

प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर भी गोविंद सिंह डोटासरा ने सवाल उठाए. उन्होंने खेलो इंडिया के कामों में कई अनियमितताओं की ओर इशारा किया. डोटासरा ने आरोप लगाया कि दौड़ में खिलाड़ी अकेले दौड़ रहे थे और करोड़ों का बजट यूं ही एडजस्ट कर दिया गया. राज्य और केंद्र द्वारा मिले 20 और 60 करोड़ के फंड में भारी गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया.

सोसाइटी के पट्टे न कटने से भूमाफियाओं को फायदा

पीसीसी चीफ डोटासरा ने यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि सोसाइटी के नए पट्टे नहीं कटने से भूमाफियाओं को फायदा होगा. उन्होंने कहा, "इससे भूमाफियाओं की मौज हो जाएगी और प्रदेश को राजस्व का भारी नुकसान होगा. सरकार को इस मामले में तुरंत ध्यान देना चाहिए."

कांग्रेस ने राज्य सरकार की नीतियों को लेकर लगातार सवाल उठाए हैं और आने वाले दिनों में इन मुद्दों को और जोरदार तरीके से उठाने की तैयारी कर रही है.

और पढ़ें

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 05 Dec 2025 03:10 PM (IST)
Tags :
Election Commission News Sikar News RAJASTHAN NEWS Dotasra News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
IndiGo Flight Cancel: संकट में फंसी इंडिगो को DGCA ने दी बड़ी छूट, नाइट-ड्यूटी नियम में ढील, शर्तें लागू
संकट में फंसी इंडिगो को DGCA ने दी बड़ी छूट, नाइट-ड्यूटी नियम में ढील, शर्तें लागू
बिहार
10वीं बार CM बनने पर नीतीश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की बधाई, जानिए क्या कहा
10वीं बार CM बनने पर नीतीश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की बधाई, जानिए क्या कहा
विश्व
Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे से चिढ़े पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे यहां भी आते हैं किंग और ट्रंप हमें...
Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे से चिढ़े पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे यहां भी आते हैं किंग और ट्रंप हमें...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
Advertisement

वीडियोज

New Labour Code 2024: Take-Home Salary क्यों कम होगी ? Full Salary Breakdown Explained | Paisa Live
IPO Alert: Western Overseas Study Abroad Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
GST का बड़ा खतरा: Property खरीदने में एक छोटी गलती और आपकी Property हो सकती है Attach| Paisa Live
India-Russia Mega Defense Deal! India को मिलेगी Russia की Nuclear-Powered Submarine
'ना झुकेगा भारत, ना टूटेगा रूस', पुतिन के भारत दौरे की China में गूंज, जानें क्या कहा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
IndiGo Flight Cancel: संकट में फंसी इंडिगो को DGCA ने दी बड़ी छूट, नाइट-ड्यूटी नियम में ढील, शर्तें लागू
संकट में फंसी इंडिगो को DGCA ने दी बड़ी छूट, नाइट-ड्यूटी नियम में ढील, शर्तें लागू
बिहार
10वीं बार CM बनने पर नीतीश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की बधाई, जानिए क्या कहा
10वीं बार CM बनने पर नीतीश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की बधाई, जानिए क्या कहा
विश्व
Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे से चिढ़े पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे यहां भी आते हैं किंग और ट्रंप हमें...
Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे से चिढ़े पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे यहां भी आते हैं किंग और ट्रंप हमें...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
साउथ सिनेमा
Year Ender 2025: साल 2025 में साउथ की फिल्मों ने चटाई बॉलीवुड को धूल, हिंदी की दो फिल्में ही बचा पाईं लाज
साल 2025 में साउथ की फिल्मों ने चटाई बॉलीवुड को धूल, हिंदी की दो फिल्में ही बचा पाईं लाज
स्पोर्ट्स
वनडे में सबसे ज्यादा अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में कोहली किस नंबर पर, सचिन समेत ये अन्य टॉप 5 में शामिल
वनडे में सबसे ज्यादा अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में कोहली किस नंबर पर, सचिन समेत ये अन्य टॉप 5 में शामिल
यूटिलिटी
क्या आपके खाते में नहीं आई महतारी वंदन योजना की किस्त, मिनटों में ऐसे चेक कर सकते हैं स्टेटस
क्या आपके खाते में नहीं आई महतारी वंदन योजना की किस्त, मिनटों में ऐसे चेक कर सकते हैं स्टेटस
ट्रेंडिंग
Indigo Flight: इंडिगो की फ्लाइट ने बिना दूल्हा-दुल्हन कराया रिसेप्शन, भुवनेश्वर से ऑनलाइन शामिल हुआ न्यूली वेड कपल
इंडिगो की फ्लाइट ने बिना दूल्हा-दुल्हन कराया रिसेप्शन, भुवनेश्वर से ऑनलाइन शामिल हुआ न्यूली वेड कपल
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Embed widget