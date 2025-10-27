राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का एक बड़ा बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने कहा कि अब राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत में उपस्थिति होने पर ही कर्मचारियों की हाजिरी लगेगी. वहीं सरकारी और निजी स्कूलों की यूनिफॉर्म अब एक जैसी होगी, जिसमें टाई नहीं होगी.

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि आगे चलकर हम टीचरों की यूनिफॉर्म भी तय करने वाले हैं. अध्यापकों का भी ID कार्ड होगा. सभी विद्यार्थियों के लिए भी परिचय पत्र अनिवार्य किया जाएगा.

शिक्षा विभाग का शैक्षणिक सत्र इस महीने से होगा शुरू

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि अब शिक्षा विभाग का शैक्षणिक सत्र एक अप्रैल से चालू होगा ताकि बच्चों को समय पर किताबें मिल जाएगी उन्हें गर्मियों की छुट्टियों में पढ़ने का समय मिल जाएगा अब तक शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई से शुरू होता था.

मदन दिलावर आज कोटा विश्वविद्यालय के सभागार के भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल हुए थे इस दौरान मीडिया से मुख़ातिब होते हुए उन्होने ये जानकारी दी है. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि मेरे पास तीन डिपार्टमेंट है. पंचायतीराज, शिक्षा व संस्कृत विभाग ऐसे में तीनों विभाग सुबह राष्ट्र गान से चालू होंगे और शाम को राष्ट्रगीत से ऑफिस बंद होंगे.

राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत में मौजूद होने लगेगी हाजिरी

राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत में मौजूद होने पर ही कर्मचारी की उपस्थिति मानी जाएगी अन्यथा अनुपस्थिति लगेगी. वहीं दिलावर ने कहा कि स्कूल आने वाले विद्यार्थियों की जानकारी उनके माता पिता को भी मिल सकेगी.

उन्होंने आगे कहा कि, जल्द ही शाला दर्पण पर रजिस्टर्ड नंबर पर अभिभावकों को इसकी जानकारी मिल सकेगी, कि उनका बच्चा स्कूल पहुंचा है या नहीं. इसको लेकर हमने तैयारी शुरू कर दी है जल्द ही यह व्यवस्था लागू होगी.