राजस्थान: झालावाड़ पुलिस का साइबर ठगों पर एक्शन जारी, IAS टीना डाबी का कर चुके ID-पासवर्ड हैक

हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: झालावाड़ पुलिस का साइबर ठगों पर एक्शन जारी, IAS टीना डाबी का कर चुके ID-पासवर्ड हैक

राजस्थान: झालावाड़ पुलिस का साइबर ठगों पर एक्शन जारी, IAS टीना डाबी का कर चुके ID-पासवर्ड हैक

Jhalawar News: झालावाड़ में पुलिस की ओर से 'ऑपरेशन शटर डाउन' जारी है. पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी की आईडी पासवर्ड तक हैक कर लिए थे.

By : मुबारिक खान | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 27 Oct 2025 05:50 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के झालावाड़ में केंद्र सहित विभिन राज्यों की सरकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं में गबन कर करोड़ो रुपयों की धोखाधड़ी करने वाले साइबरो ठगों को गिरफ्तार किया गया है. इन ठगों को दिल्ली, पंजाब, व राज्य के जयपुर भरतपुर ,दौसा,व जोधपुर से 06 आरोपियों को किया गिरफ्तार व दो को किया डिटेन.

पुलिस अब तक 30 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. इस मामले में लगातार पुलिस ऑपरेशन चलाकर कार्रवाई कर रही है. बता दें इन हैकरों की चपेट में बाड़मेर की कलेक्टर टीना डाबी भी आ गई थी. आरोपी उनकी आईडी और पासवर्ड हैक कर चुके हैं.

एसपी ने दी यह जानकारी

झालावाड़ एसपी अमित कुमार ने बताया कि दिल्ली पंजाब सहित जयपुर,भरतपुर,दोसा,जोधपुर से 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया, वहीं दो आरोपियों को डिटेन किया है. गिरफ्तार अभियुक्त में स्टेट नोडल ऑफिस के ऑपरेटर से लेकर कलेक्टर में कार्यरत कर्मचारी तक शामिल हैं .

आरोपियों से विभिन्न राज्यों के लाखों लाभार्थियों का संदिग्ध डेटा व डिजिटल डिवाइसेज बरामद किए गए हैं. आरोपियों ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के पोर्टल व वेबसाइट में सेंध लगाकर करोड़ों का घपला किया था. 

फर्जी किसान बनकर करोड़ों का घोटाला

पीएम किसान सम्मान निधि में भी कई फर्जी किसान बनकर करोड़ों रुपए का घपला किया गया. राजस्थान के 4 जिलो में अभी तक सरकारी योजनाओं में सेंधमारी की जानकारी सामने आई है जिनमे बाड़मेर,नागौर,झालावाड और भरतपुर जिले है.

वही आरोपियों ने बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी की आईडी और पासवर्ड हैक किये थे जिससे योजनाओं में फर्जी लाभार्थियों को अप्रूवल देते थे. फिलहाल पुलि, द्वारा इन सभी आरोपियों की धर-पकड़ जारी है.

अन्य आरोपियों की तलाशी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. इसके साथ अलग-अलग राज्यों की पुलिस मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है. बता दें, पुलिस द्वारा चलाए जा रहे इस ऑपरेशन के जरिए ठगों में हड़ंकप मचा हुआ है.  

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 27 Oct 2025 05:50 PM (IST)
Rajasthan Police Jhalawar News RAJASTHAN NEWS
