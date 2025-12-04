राजस्थान में जोगनिया ऑनलाइन बेटिंग ऐप पर ED की कार्रवाई, करोड़ों की ठगी का पर्दाफाश

ED की जयपुर टीम ने 2 दिसंबर को राजस्थान के चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सलूंबर में बड़ी कार्रवाई की. ये कार्रवाई PMLA के तहत की गई. मामला है Joganiya Online Betting App का, जिसे चलाने वाले गिरोह पर करोड़ों की ठगी का आरोप है. ED ने ये जांच राजस्थान पुलिस की कई FIRs के आधार पर शुरू की. इन FIRs में बालमुकुंद इनानी और उसके साथियों पर आरोप है कि वे Joganiya Online Betting App के नाम से अवैध ऑनलाइन सट्टा चलाते थे. इस प्लेटफॉर्म पर क्रिकेट, फुटबॉल, कैसीनो गेम और दूसरे खेल पर बेटिंग करवाई जाती थी.

ठगी का तरीका और फर्जी बैंक खातों का खुलासा

जांच में सामने आया कि आरोपी लोगों को बड़ी कमाई का झांसा देकर प्लेटफॉर्म पर जोड़ते थे, जैसे मजदूर और सैलरीड लोग. उन्हें कहा जाता था कि छोटे बेट्स लगाकर बड़ी रकम जीत सकते हैं. इस तरह सैकड़ों करोड़ रुपये की ठगी की गई. ED की जांच में खुलासा हुआ कि बालमुकुंद इनानी बेटिंग ऐप को सैकड़ों फर्जी बैंक खातों के जरिए चलाता था. इन खातों को दलालों के माध्यम से कमीशन देकर खुलवाया जाता था. जो लोग इस ऐप के जरिए खेलते थे उनसे पैसे कैश में या फेक अकाउंट्स में लिए जाते थे.इन फर्जी खातों के जरिए काले धन को घुमाकर सिस्टम में मिलाया जाता था ताकि असली स्रोत को छिपाया जा सके.

दुबई में मुख्य आरोपी और बरामद संपत्ति

जांच में सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि मुख्य आरोपी बालमुकुंद इनानी दुबई में बैठकर पूरा नेटवर्क चला रहा था. उसने हवाला के जरिए पैसे दुबई भेजे, रियल एस्टेट में निवेश किया और कई प्रॉपर्टीज खरीदी. ED को उसकी, उसके परिवार और करीबियों के नाम पर कई प्रॉपर्टीज के दस्तावेज मिले. तलाशी के दौरान ED ने 13 लाख रुपये कैश, जगुआर F-Pace जैसी हाई-एंड कार, 47.66 लाख रुपये बैंक खातों में फ्रीज किए. 12.80 लाख रुपये DEMAT अकाउंट में फ्रीज किए. इसके अलावा सैकड़ों फेक अकाउंट्स की जानकारी मिली. कई मोबाइल फोन बरामद हुए और जमीन-जायदाद से जुड़े दस्तावेज भी मिले.