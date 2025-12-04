गंगा-विश्वनाथ मिलन: काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने जोड़ा आस्था और आधुनिकता का सेतु

Kashi Vishwanath Corridor: भारत के आध्यात्मिक हृदय, वाराणसी में स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर सदियों से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है. लेकिन अब इस प्राचीन तीर्थस्थल ने एक अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है, श्री काशी विश्वनाथ धाम (कॉरिडोर) के रूप में. यह परियोजना न केवल मंदिर की भव्यता को पुनर्स्थापित करती है, बल्कि भक्तों के लिए एक सहज और दिव्य अनुभव सुनिश्चित करते हुए, विरासत और आधुनिकता के अद्भुत संगम को भी दर्शाती है.

दिव्य दर्शन की ओर एक सुगम यात्रा

काशी विश्वनाथ मंदिर, जो पहले संकरी गलियों और घनी आबादी के बीच छिपा हुआ था, अब एक विशाल और खुला परिसर बन गया है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना ने लगभग 5 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र को कवर करते हुए मंदिर को सीधे गंगा नदी के घाटों से जोड़ दिया है. यह भक्तों को सीधे घाट से मंदिर तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे दर्शन यात्रा पहले से कहीं अधिक सरल और आरामदायक हो गई है. कॉरिडोर का उद्घाटन दिसंबर 2021 में किया गया था, जिसने इस ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत की.

संरक्षण और विकास का समन्वय

कॉरिडोर के निर्माण के दौरान, 300 से ज्यादा संपत्तियां अधिग्रहित की गईं, लेकिन इस प्रक्रिया में विशेष ध्यान रखा गया कि क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को कोई नुकसान न पहुंचे. अधिग्रहण किए गए क्षेत्र से 40 से ज्यादा प्राचीन मंदिरों को खोजा और संरक्षित किया गया, जो पहले निजी घरों के भीतर छिपे हुए थे. ये मंदिर अब धाम परिसर का हिस्सा हैं, जो इस क्षेत्र की समृद्ध वास्तुकला और इतिहास को उजागर करते हैं.

आधुनिक सुविधाएं और संरचनाएं

यह परियोजना सिर्फ मंदिर के जीर्णोद्धार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भक्तों की सुविधाओं के लिए अत्याधुनिक संरचनाओं का निर्माण भी शामिल है. कॉरिडोर में अब निम्नलिखित प्रमुख आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं:

यात्री सुविधा केंद्र (Passenger Facilitation Centre): यहां लॉकर, विश्राम स्थल और प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा है.

संग्रहालय (Museum): यह काशी के इतिहास और संस्कृति को प्रदर्शित करता है.

वैदिक केंद्र (Vedic Centre): जहां धार्मिक अनुष्ठान और शिक्षा दी जाती है.

मुमुक्षु भवन (Moksha Bhavan): अंतिम संस्कार से संबंधित सेवाओं के लिए.

बहुउद्देशीय हॉल (Multipurpose Hall): धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए.

इन संरचनाओं के निर्माण में स्थानीय कला और वास्तुकला, विशेषकर बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है, जो पारंपरिक नागर शैली को आधुनिक इंजीनियरिंग के साथ जोड़ता है. इस तरह, कॉरिडोर ने न केवल वाराणसी के आध्यात्मिक परिदृश्य को बदला है, बल्कि इसने स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को भी एक नई दिशा दी है.

काशी विश्वनाथ कॉरिडोर एक ऐसा उदाहरण है, जहां पुरातनता की आत्मा को आधुनिकता के शरीर में संरक्षित किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आने वाली पीढ़ियां भी इस दिव्य अनुभव को आसानी से प्राप्त कर सकें. यह वास्तव में 'विरासत का आधुनिकता से संगम' है, जो भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक है.