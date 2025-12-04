हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगंगा-विश्वनाथ मिलन: काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने जोड़ा आस्था और आधुनिकता का सेतु

गंगा-विश्वनाथ मिलन: काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने जोड़ा आस्था और आधुनिकता का सेतु

Kashi Vishwanath Corridor: काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर ने संकरी गलियों में बसे प्राचीन मंदिर को विशाल परिसर में बदल दिया है. परियोजना में आधुनिक सुविधाएं और भक्तों के लिए उत्कृष्ट समन्वय किया गया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 04 Dec 2025 10:25 AM (IST)
Preferred Sources

Kashi Vishwanath Corridor: भारत के आध्यात्मिक हृदय, वाराणसी में स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर सदियों से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है. लेकिन अब इस प्राचीन तीर्थस्थल ने एक अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है, श्री काशी विश्वनाथ धाम (कॉरिडोर) के रूप में. यह परियोजना न केवल मंदिर की भव्यता को पुनर्स्थापित करती है, बल्कि भक्तों के लिए एक सहज और दिव्य अनुभव सुनिश्चित करते हुए, विरासत और आधुनिकता के अद्भुत संगम को भी दर्शाती है.

दिव्य दर्शन की ओर एक सुगम यात्रा

काशी विश्वनाथ मंदिर, जो पहले संकरी गलियों और घनी आबादी के बीच छिपा हुआ था, अब एक विशाल और खुला परिसर बन गया है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना ने लगभग 5 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र को कवर करते हुए मंदिर को सीधे गंगा नदी के घाटों से जोड़ दिया है. यह भक्तों को सीधे घाट से मंदिर तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे दर्शन यात्रा पहले से कहीं अधिक सरल और आरामदायक हो गई है. कॉरिडोर का उद्घाटन दिसंबर 2021 में किया गया था, जिसने इस ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत की.

संरक्षण और विकास का समन्वय

कॉरिडोर के निर्माण के दौरान, 300 से ज्यादा संपत्तियां अधिग्रहित की गईं, लेकिन इस प्रक्रिया में विशेष ध्यान रखा गया कि क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को कोई नुकसान न पहुंचे. अधिग्रहण किए गए क्षेत्र से 40 से ज्यादा प्राचीन मंदिरों को खोजा और संरक्षित किया गया, जो पहले निजी घरों के भीतर छिपे हुए थे. ये मंदिर अब धाम परिसर का हिस्सा हैं, जो इस क्षेत्र की समृद्ध वास्तुकला और इतिहास को उजागर करते हैं.

आधुनिक सुविधाएं और संरचनाएं

यह परियोजना सिर्फ मंदिर के जीर्णोद्धार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भक्तों की सुविधाओं के लिए अत्याधुनिक संरचनाओं का निर्माण भी शामिल है. कॉरिडोर में अब निम्नलिखित प्रमुख आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं:

  • यात्री सुविधा केंद्र (Passenger Facilitation Centre): यहां लॉकर, विश्राम स्थल और प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा है.
  • संग्रहालय (Museum): यह काशी के इतिहास और संस्कृति को प्रदर्शित करता है.
  • वैदिक केंद्र (Vedic Centre): जहां धार्मिक अनुष्ठान और शिक्षा दी जाती है.
  • मुमुक्षु भवन (Moksha Bhavan): अंतिम संस्कार से संबंधित सेवाओं के लिए.
  • बहुउद्देशीय हॉल (Multipurpose Hall): धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए.

इन संरचनाओं के निर्माण में स्थानीय कला और वास्तुकला, विशेषकर बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है, जो पारंपरिक नागर शैली को आधुनिक इंजीनियरिंग के साथ जोड़ता है. इस तरह, कॉरिडोर ने न केवल वाराणसी के आध्यात्मिक परिदृश्य को बदला है, बल्कि इसने स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को भी एक नई दिशा दी है.

काशी विश्वनाथ कॉरिडोर एक ऐसा उदाहरण है, जहां पुरातनता की आत्मा को आधुनिकता के शरीर में संरक्षित किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आने वाली पीढ़ियां भी इस दिव्य अनुभव को आसानी से प्राप्त कर सकें. यह वास्तव में 'विरासत का आधुनिकता से संगम' है, जो भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक है.

और पढ़ें
Published at : 04 Dec 2025 10:25 AM (IST)
Tags :
Uttar Pradesh Kashi Vishwanath Temple UP NEWS UP Story
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Bangladesh Earthquake: सुबह-सुबह आया भूकंप, 4.1 की तीव्रता से कांपी धरती, घरों से निकलकर भागे लोग
सुबह-सुबह आया भूकंप, 4.1 की तीव्रता से कांपी धरती, घरों से निकलकर भागे लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Airport: नोएडा एयरपोर्ट से 15 लाख रुपये के केबल चोरी, साइट इंजीनियर समेत 4 गिरफ्तार
Noida Airport: नोएडा एयरपोर्ट से 15 लाख रुपये के केबल चोरी, साइट इंजीनियर समेत 4 गिरफ्तार
इंडिया
पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली हुई पैक, कई मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट बंद, जानें ट्रैफिक रूट का हाल
पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली हुई पैक, कई मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट बंद, जानें ट्रैफिक रूट का हाल
साउथ सिनेमा
सामंथा -राज की शादी के चार दिन बाद एक्स वाइफ श्यामली डे ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'मैंने रात भर करवटें बदलते हुए...'
सामंथा -राज की शादी के चार दिन बाद एक्स वाइफ श्यामली ने तोड़ी चुप्पी, कह दी ये बात
Advertisement

वीडियोज

Putin India Visit: पुतिन की सुरक्षा के 3 'लेयर', NSG कमांडो से स्नाइपर्स का पूरा सिक्योरिटी प्लान! |
Putin India Visit: PM Modi- Putin का 'सीक्रेट प्लान', PAK-China को मिलेगा करारा जवाब! | Breaking
कुंवारे देवर पर बेवफा भाभी की नजर । सनसनी । Sansani
पुतिन का तिलिस्मी संसार पहली बार देखेगा भारत । Putin India Visit
UP में घुसपैठियों की अब खैर नहीं, Yogi की पुलिस के निशाने पर घुसपैठी । News@10
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Bangladesh Earthquake: सुबह-सुबह आया भूकंप, 4.1 की तीव्रता से कांपी धरती, घरों से निकलकर भागे लोग
सुबह-सुबह आया भूकंप, 4.1 की तीव्रता से कांपी धरती, घरों से निकलकर भागे लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Airport: नोएडा एयरपोर्ट से 15 लाख रुपये के केबल चोरी, साइट इंजीनियर समेत 4 गिरफ्तार
Noida Airport: नोएडा एयरपोर्ट से 15 लाख रुपये के केबल चोरी, साइट इंजीनियर समेत 4 गिरफ्तार
इंडिया
पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली हुई पैक, कई मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट बंद, जानें ट्रैफिक रूट का हाल
पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली हुई पैक, कई मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट बंद, जानें ट्रैफिक रूट का हाल
साउथ सिनेमा
सामंथा -राज की शादी के चार दिन बाद एक्स वाइफ श्यामली डे ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'मैंने रात भर करवटें बदलते हुए...'
सामंथा -राज की शादी के चार दिन बाद एक्स वाइफ श्यामली ने तोड़ी चुप्पी, कह दी ये बात
क्रिकेट
IND vs SA 3rd ODI: अब आखिरी मैच में होगी भारत-साउथ अफ्रीका की टक्कर, जानिए कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा निर्णायक मुकाबला
अब आखिरी मैच में होगी भारत-साउथ अफ्रीका की टक्कर, जानिए कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा निर्णायक मुकाबला
यूटिलिटी
गैस सिलेंडर यूज करते वक्त ध्यान रखें ये बातें, सेफ्टी के ये स्मार्ट टिप्स हर घर में अपनाना जरूरी
गैस सिलेंडर यूज करते वक्त ध्यान रखें ये बातें, सेफ्टी के ये स्मार्ट टिप्स हर घर में अपनाना जरूरी
नौकरी
सरकारी नौकरी से ज्यादा सैलरी देती हैं ये प्राइवेट कंपनियां, वर्क एनवायरनमेंट का तो कहना ही क्या
सरकारी नौकरी से ज्यादा सैलरी देती हैं ये प्राइवेट कंपनियां, वर्क एनवायरनमेंट का तो कहना ही क्या
हेल्थ
अब वजन घटाने डाइट के लिए प्लान बनाना आसान, फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया ChatGPT का स्मार्ट तरीका
अब वजन घटाने डाइट के लिए प्लान बनाना आसान, फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया ChatGPT का स्मार्ट तरीका
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget