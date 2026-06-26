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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानDungarpur News: डूंगरपुर में बेखौफ बजरी माफिया, मोरन नदी से रातभर हो रहा अवैध खनन, प्रशासन की चुप्पी पर सवाल

Dungarpur News: डूंगरपुर में बेखौफ बजरी माफिया, मोरन नदी से रातभर हो रहा अवैध खनन, प्रशासन की चुप्पी पर सवाल

Dungarpur News In Hindi: डूंगरपुर के सागवाड़ा में मोरन नदी से अवैध बजरी खनन का आरोप है. भारी मशीनों और डंपरों से खनन जारी रहने पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं.

Written By : सादिक़ अली, डूंगरपुर |  Updated at : 26 Jun 2026 05:07 PM (IST)
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राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड क्षेत्र में अवैध बजरी खनन का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है. सूरजगांव से गुजरने वाली मोरन नदी इन दिनों बजरी माफियाओं के निशाने पर है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि हर रात नदी में भारी मशीनें उतरती हैं और खुलेआम बजरी का खनन किया जाता है.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, बजरी माफियाओं ने काम का पूरा समय तय कर रखा है. रोज शाम करीब 7 बजे से मोरन नदी में हिटाची, जेसीबी, ट्रैक्टर और डंपर उतरने लगते हैं. इसके बाद पूरी रात अवैध खनन चलता है और सुबह करीब 5 बजे तक बजरी को अलग-अलग जगहों पर पहुंचा दिया जाता है.

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भारी मशीनों से नदी को पहुंच रहा नुकसान

ग्रामीणों का कहना है कि बड़ी-बड़ी मशीनों से नदी का सीना लगातार खोदा जा रहा है. इससे नदी का प्राकृतिक स्वरूप बिगड़ रहा है और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है. लोगों का मानना है कि अगर इसी तरह खनन चलता रहा तो आने वाले समय में मोरन नदी का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है.

स्थानीय प्रशासन की चुप्पी पर उठ रहे सवाल

स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायतें करने के बावजूद माइनिंग विभाग और स्थानीय पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. ऐसे में लोगों के बीच यह चर्चा है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर चल रहे इस कारोबार पर अब तक रोक क्यों नहीं लगाई गई.

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डूंगरपुर की मोरन नदी में हो रहे कथित अवैध बजरी खनन को लेकर इलाके में नाराजगी बढ़ रही है. लोगों का कहना है कि अगर समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो पर्यावरण के साथ-साथ सरकारी राजस्व को भी बड़ा नुकसान होगा. अब सभी की नजर प्रशासन पर है कि खबर सामने आने के बाद जिम्मेदार विभाग कार्रवाई करते हैं या फिर यह अवैध कारोबार पहले की तरह चलता रहेगा.

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About the author सादिक़ अली, डूंगरपुर

सादिक अली राजस्थान के डूंगरपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनके पास पत्रकारिता का 20 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP News से जुड़े हैं. इससे पहले वे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. क्राइम और राजनीति की खबरों पर उनकी विशेष पकड़ है. डूंगरपुर जिले की जमीनी हकीकत और हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनकी पैनी नजर रहती है. सटीक, तेज और भरोसेमंद पत्रकारिता उनकी पहचान है.
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Published at : 26 Jun 2026 05:06 PM (IST)
Tags :
Illegal Sand-mining Dungarpur News RAJASTHAN NEWS
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