डूंगरपुर निकाय चुनाव: कांग्रेस ने लगाया आचार संहिता उल्लंघन का आरोप

राजस्थान के डूंगरपुर में नगर परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. चुनावी माहौल के बीच अब आचार संहिता के पालन को लेकर कांग्रेस ने जिला प्रशासन के सामने शिकायत दर्ज कराई है. कांग्रेस ने नगर परिषद क्षेत्र में कथित तौर पर आचार संहिता के उल्लंघन और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है.

कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेता शंकर यादव ने विधायक गणेश घोघरा के पत्र के साथ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले में तत्काल जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग की. कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद नगर परिषद क्षेत्र में कुछ नए निर्माण और विकास कार्यों से जुड़ी गतिविधियां जारी हैं.

पार्टी ने प्रशासन से यह स्पष्ट करने की मांग की है कि आचार संहिता लागू होने के बाद किन स्थानों पर नए कार्य शुरू किए गए और इन कार्यों के लिए संबंधित विभाग या अधिकारियों की ओर से किस स्तर पर अनुमति दी गई.

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आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि चुनाव के दौरान आचार संहिता का पालन सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और सरकारी विभागों के लिए जरूरी है. ऐसे में यदि किसी क्षेत्र में नए निर्माण कार्य या ऐसे विकास कार्य शुरू किए जा रहे हैं, जिन पर आचार संहिता के दौरान रोक है, तो उनकी जांच की जानी चाहिए.

कांग्रेस ने जिला प्रशासन से नगर परिषद क्षेत्र में चल रहे नए निर्माण कार्यों और विकास कार्यों की जांच कराने की मांग की है. साथ ही पार्टी की ओर से इन कार्यों की वीडियोग्राफी कराने की मांग भी रखी गई है, ताकि पूरे मामले का रिकॉर्ड सामने आ सके. ज्ञापन में कांग्रेस ने कहा है कि यदि जांच के दौरान किसी अधिकारी, कर्मचारी या प्रत्याशी की ओर से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया जाना सामने आता है तो संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए.

शंकर यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना

वरिष्ठ कांग्रेस नेता शंकर यादव ने इस दौरान बीजेपी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि डूंगरपुर नगर परिषद पर पिछले करीब 35 वर्षों से बीजेपी का कब्जा रहा है. शंकर यादव ने आरोप लगाया कि इतने लंबे समय के बावजूद शहर में विकास कार्यों को लेकर अपेक्षित काम नहीं हुआ.

उन्होंने आरोप लगाया कि अब जब नगर परिषद चुनाव सामने हैं और बीजेपी को चुनावी नुकसान की आशंका दिखाई दे रही है, ऐसे में आनन-फानन में काम कराने और विकास कार्यों का दिखावा करने का प्रयास किया जा रहा है. हालांकि, ये आरोप कांग्रेस नेता की ओर से लगाए गए हैं. इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि होना अभी बाकी है. बीजेपी और संबंधित विभाग के अधिकारियों की ओर से इस मामले में आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी.

नए कार्यों की वीडियोग्राफी कराने की मांग

कांग्रेस ने प्रशासन के सामने सबसे प्रमुख मांग नगर परिषद क्षेत्र में चल रहे नए निर्माण कार्यों की वीडियोग्राफी कराने की रखी है. पार्टी का कहना है कि इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि आचार संहिता लागू होने के बाद कौन-कौन से नए कार्य शुरू हुए और उनका आधार क्या है.

कांग्रेस ने यह भी मांग की है कि संबंधित अधिकारियों से कार्यों की स्वीकृति, आदेश और अनुमति से जुड़े दस्तावेज लिए जाएं. इसके बाद यदि किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

चुनावी माहौल में बढ़ी राजनीतिक बयानबाजी

डूंगरपुर नगर परिषद चुनाव को लेकर पहले से ही दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच मुकाबला तेज है. प्रत्याशियों की ओर से प्रचार-प्रसार और जनसंपर्क का दौर चल रहा है. ऐसे में आचार संहिता का मुद्दा सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने के आसार हैं.

कांग्रेस ने जिला प्रशासन से निष्पक्ष तरीके से चुनाव प्रक्रिया संचालित कराने और सभी राजनीतिक दलों के लिए समान नियम लागू करने की मांग की है. पार्टी का कहना है कि चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी या सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी के पक्ष में नहीं होना चाहिए.

कांग्रेस की ओर से कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन के बाद अब निगाहें जिला प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं. प्रशासन की जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि जिन कार्यों को लेकर कांग्रेस ने शिकायत की है, उनमें वास्तव में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है या नहीं.

फिलहाल नगर परिषद चुनाव के बीच आचार संहिता को लेकर कांग्रेस की शिकायत ने स्थानीय राजनीति को और गर्म कर दिया है. आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर बीजेपी और प्रशासन की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

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