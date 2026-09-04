राजस्थान निकाय चुनाव: GenZ को साधने की होड़, आमने-सामने BJP और कांग्रेस

राजस्थान में होने वाले नगर निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है. इस बार दोनों ही पार्टियां युवाओं पर खासा फोकस कर रही हैं. खास तौर पर जेन जी को अपने साथ जोड़ने की कोशिश हो रही है. कांग्रेस का दावा है कि उसने करीब 80 फीसदी टिकट 50 साल तक की उम्र वाले उम्मीदवारों को दिए हैं. वहीं, बीजेपी कांग्रेस के इस दावे पर सवाल उठाते हुए कह रही है कि उसने 40 साल तक की उम्र वाले युवाओं को 51 फीसदी टिकट दिए हैं.

कांग्रेस की ओर से जयपुर की आदर्श नगर विधानसभा सीट से विधायक और राजस्थान विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक रफीक खान ने बताया कि नगर निकाय चुनाव में पार्टी ने युवाओं को काफी मौका दिया है. उनका दावा है कि उनके क्षेत्र में जिन उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा गया है, उनकी औसत उम्र करीब 37 साल है.

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रफीक खान का कहना है कि बड़ी संख्या में जेन जी युवाओं को भी टिकट दिया गया है. उनके मुताबिक आज के दौर में युवा सिर्फ अपने परिवार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि समाज और देश को भी दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं. कांग्रेस का कहना है कि पार्टी हमेशा से युवाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करती रही है.

गैर राजनीतिक युवाओं को जोड़ने के लिए बनाई कमेटी

कांग्रेस ने सिर्फ टिकट देने तक ही युवाओं पर फोकस नहीं किया है. पार्टी की सोशल मीडिया विंग ने गैर राजनीतिक बैकग्राउंड वाले जेन जी युवाओं को जोड़ने के लिए राज्य स्तर पर एक कमेटी भी बनाई है.

इस 11 सदस्यीय कमेटी में अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वाले जेन जी युवाओं को शामिल किया गया है. कांग्रेस सोशल मीडिया विंग के प्रदेश प्रभारी सुमित भगासरा के मुताबिक, कमेटी में शामिल युवा अपनी पीढ़ी की समस्याओं और उम्मीदों के बारे में पार्टी को बताएंगे.

पार्टी इन युवाओं के साथ मिलकर वर्कशॉप और दूसरे कार्यक्रम भी आयोजित करने की तैयारी में है. कांग्रेस का मानना है कि इससे युवाओं की बात सीधे पार्टी तक पहुंच सकेगी.

BJP ने कांग्रेस के ‘50 साल के युवा’ पर साधा निशाना

कांग्रेस के दावे पर बीजेपी ने पलटवार किया है. राजस्थान बीजेपी के महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी अपने नेता राहुल गांधी को युवा साबित करने के लिए किसी भी उम्र के व्यक्ति को युवा मान सकती है.

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बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के 80 फीसदी युवाओं को टिकट देने के दावे में उम्र का पैमाना ही अलग है. बगड़ी ने दावा किया कि बीजेपी ने राजस्थान के नगर निकाय चुनाव में 40 साल तक की उम्र वाले युवाओं को 51 फीसदी टिकट दिए हैं. उनका कहना है कि बीजेपी ही युवाओं की असली हितैषी पार्टी है और कांग्रेस सिर्फ चुनाव के समय युवाओं की बात करती है.